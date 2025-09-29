scorecardresearch
 

दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, प्रदेश अध्यक्ष बोले- संघर्ष से भरी है यात्रा

दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है. इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे.

दिल्ली BJP के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी. (photo: ITG)
दिल्ली BJP के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी. (photo: ITG)

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. इस भव्य आयोजन में पीएम समेत कई केंद्रीय मंत्री और हजारों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम मोदी सोमवार को दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे. इस भव्य आयोजन में केंद्रीय मंत्रियों सहित कई बीजेपी नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे.

2023 में हुआ था भूमि पूजन

सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कार्यालय निर्माण पूरा होने पर बधाई दी. उन्होंने बताया कि 9 जून 2023 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यालय का भूमि पूजन किया था.

उन्होंने पार्टी के कार्यालयों के सफर को याद करते हुए कहा, 'पार्टी की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट पर खोला गया था. इसके बाद कुछ वक्त के लिए ये रकाबगंज रोड पर स्थानांतरित हुआ और फिर लगभग 35 वर्षों तक 14 पंडित पंत मार्ग से संचालित होता रहा.'

'संघर्ष भरी रही है यात्रा'

उन्होंने आगे कहा, 'अब कल, यानी सोमवार को पार्टी अपने स्वयं के भवन में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थानांतरित होगी. ये यात्रा संघर्षों से भरी रही, फिर भी उल्लेखनीय है.'

सचदेवा ने इस नए कार्यालय को दिल्ली बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया जो कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत का प्रतीक है.

उन्होंने बताया कि नया कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसे बीजेपी की विचारधारा और दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ये कार्यालय दिल्ली में पार्टी की गतिविधियों को और मजबूती प्रदान करेगा.

