पीएम मोदी दो दिन के दौरे पर भूटान पहुंचे, कहा- हमारी पार्टनरशिप दोस्ताना संबंधों का एक मॉडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमालयी देश भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के 70वें जन्मदिन के जश्न में शामिल होने भूटान पहुंचे हैं. इस दौरे के दौरान, पीएम मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनके पिता और उनसे पहले के राजा, चौथे राजा और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात करेंगे.

दौरे पर जाने से पहले एक बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा, "मुझे यकीन है कि मेरी यह यात्रा हमारी दोस्ती के बंधन को और गहरा करेगी और साझा प्रगति और समृद्धि की दिशा में हमारी कोशिशों को मजबूत करेगी."

उन्होंने कहा, "महामहिम चौथे राजा की 70वीं जयंती मनाने के लिए भूटान के लोगों के साथ शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात होगी."

'हमारी सफल ऊर्जा साझेदारी...'

पीएम मोदी ने कहा कि भूटान में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के आयोजन के दौरान भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों का प्रदर्शन हमारे दोनों देशों के गहरे सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंधों को दिखाता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दौरा पुनात्सांगछू-II हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ हमारी सफल ऊर्जा साझेदारी में एक और बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगा.

उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच दोस्ती और सहयोग के बेहतरीन रिश्ते हैं, जो गहरे आपसी भरोसे, समझ और सद्भावना पर आधारित हैं. पीएम मोदी ने कहा, "हमारी पार्टनरशिप हमारी 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' का एक मुख्य पिलर है और पड़ोसी देशों के बीच अच्छे दोस्ताना संबंधों का एक मॉडल है."

सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "भूटान के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं कई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा. यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब भूटान महामहिम चौथे राजा का 70वां जन्मदिन मना रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि मैं भूटान के महामहिम राजा, महामहिम चौथे राजा और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के साथ बातचीत करूंगा. दोनों देशों के बीच एनर्जी पार्टनरशिप को बड़ा बढ़ावा देते हुए, पुनात्सांगछू-II हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा. यह दौरा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई जान डालेगा.

