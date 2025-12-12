scorecardresearch
 
पहले हफ्ते कुत्ता, दूसरे हफ्ते ई-सिगरेट...संसद भवन के बाहर भी भिड़ रहे पक्ष-विपक्ष

संसद के चालू शीतकालीन सत्र में न सिर्फ संसद के भीतर, संसद के बाहर भी सत्तापक्ष और विपक्ष भिड़ रहे हैं. पहले हफ्ते में जहां दोनों पक्ष रेणुका चौधरी के कुत्ता लेकर पहुंचने पर भिड़ गए थे, वहीं अब ई-सिगरेट को लेकर आमने-सामने हैं.

कुत्ता विवाद के बाद ई-सिगरेट पर घमासान (Photo: ITG)
संसद के चालू शीतकालीन सत्र में हर हफ्ते एक नए मुद्दे पर घमासान देखने को मिल रहा है. संसद भवन के भीतर दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी दिख ही रही, सदन के बाहर भी पक्ष-विपक्ष भिड़ रहे. शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में जहां रेणुका चौधरी के कुत्ता लाने पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे. वहीं, अब दूसरे हफ्ते में सिगरेट को लेकर गर्मा-गर्मी देखने को मिल रही है.

सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शिकायत की है कि सांसद ई-सिगरेट पी रहे हैं. अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले सदन में भी यह मुद्दा उठाया था और स्पीकर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था. हालांकि, अनुराग ठाकुर ने अपनी शिकायत में किसी सदस्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है.

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी शिकायत में यह उल्लेख किया है कि 11 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान एक सांसद ई-सिगरेट का खुले तौर पर इस्तेमाल करते देखे गए, जो नियमों के खिलाफ है. अनुराग ठाकुर ने संसद परिसर में इस तरह के उपकरणों का उपयोग 2008 से ही बैन होने का जिक्र करते हुए ई-सिगरेट पर पूरी तरह बैन का भी उल्लेख किया है. बीजेपी सांसद ने सख्त कार्रवाई की डिमांड करते हुए कहा है कि यह लोकतांत्रिक संस्थानों की मर्यादा के खिलाफ है.

यह भी पढ़ें: 'भौं भौं...', कुत्ता विवाद पर प्रिविलेज मोशन पर सवाल के जवाब में बोलीं रेणुका चौधरी

सिगरेट पीते दिखे थे सौगत रॉय

एक दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसमें टीएमसी के सांसद सौगत रॉय सिगरेट पीते नजर आ रहे थे. इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उन्हें टोकते भी दिखे और दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली थी. यह वीडियो संसद भवन के बाहर का बताया जाता है. सौगत रॉय ने इस पर कहा था कि हाउस के बाहर खुली जगह पर सिगरेट पीने की पाबंदी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि हमारी एक सिगरेट से दिल्ली के प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी की सरकार के समय दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है.

यह भी पढ़ें: ई-सिगरेट पर अनुराग ठाकुर ने की शिकायत, सौगत रॉय बोले- सदन के बाहर पीना क्राइम नहीं

पहले हफ्ते में हुआ था कुत्ते पर विवाद

शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ता लेकर पहुंचने पर विवाद हो गया था. बीजेपी और एनडीए की अन्य पार्टियों ने कांग्रेस सांसद के कुत्ता लेकर पहुंचने पर आपत्ति जताई थी. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस विवाद को लेकर सवाल पर तंज करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि कुत्ता ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है. इसी पर बात होनी चाहिए. खुद रेणुका चौधरी ने इसे लेकर प्रिविलेज मोशन से जुड़े सवाल के जवाब में कहा- भौं भौं.

