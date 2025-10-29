पाकिस्तान उच्चायोग का बड़ा कदम, 2100 सिख तीर्थयात्रियों को जारी किया वीजा

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग ने भारत के 2100 से ज्यादा सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी कर दिया है. ये तीर्थयात्री पाकिस्तान में होने वाले बाबा गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव (प्रकाश पर्व) में भाग लेंगे. उच्चायोग ने एक आधिकारिक बयान जारी करके ये जानकारी दी है.

4 से 13 नवंबर तक होंगे समारोह

गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव सिख धर्म का प्रमुख पर्व है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है. इस साल के समारोहों में भारतीय तीर्थयात्री ननकाना साहिब (गुरु जी का जन्मस्थान), पंजा साहिब, करतारपुर साहिब और डेरा साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारों का दर्शन करेंगे. इस ये समारोह 4 नवंबर को शुरू होंगे और 13 नवंबर 2025 तक आयोजित होंगा.

उच्चायोग के अनुसार, ये वीजा नई दिल्ली से जारी किए गए हैं जो अन्य देशों से आने वाले सिख तीर्थयात्रियों के लिए दिए गए वीजा के अतिरिक्त हैं.

उच्चायोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये कदम दोनों देशों के बीच धार्मिक तीर्थ स्थलों पर यात्रा के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल को पूरी तरह लागू करने की पाकिस्तान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

जानकारी के अनुसार, ये तीर्थयात्री 6 नवंबर 2025 को अटारी-वाघा सीमा से पाकिस्तान प्रवेश करेंगे और 15 नवंबर को वापस लौटेंगे. ये यात्रा सिख समुदाय के लिए आध्यात्मिक महत्व की है, जहां वे गुरु जी के उपदेशों को याद करेंगे और सामूहिक भजन-कीर्तन में भाग लेंगे.

