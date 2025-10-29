scorecardresearch
 

पाकिस्तान उच्चायोग का बड़ा कदम, 2100 सिख तीर्थयात्रियों को जारी किया वीजा

पाकिस्तान उच्चायोग ने 2100 से अधिक भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव (प्रकाश पर्व) में भाग लेने के लिए वीजा जारी कर दिया है. ये तीर्थयात्री ननकाना साहिब, पंजा साहिब, करतारपुर साहिब और डेरा साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारों का दर्शन करेंगे, जहां 4 से 13 नवंबर 2025 तक समारोह आयोजित होंगे.

पाकिस्तान ने सिख तीर्थयात्रियों को जारी किया वीजा. (Photo: AFP)
पाकिस्तान ने सिख तीर्थयात्रियों को जारी किया वीजा. (Photo: AFP)

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग ने भारत के 2100 से ज्यादा सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी कर दिया है. ये तीर्थयात्री पाकिस्तान में होने वाले बाबा गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव (प्रकाश पर्व) में भाग लेंगे. उच्चायोग ने एक आधिकारिक बयान जारी करके ये जानकारी दी है.

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने जारी बयान कर बताया कि पाकिस्तान में होने वाले बाबा गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव (प्रकाश पर्व) में भाग लेने के लिए उन्होंने 2100 से ज्यादा भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीज़ा जारी क दिया है.

4 से 13 नवंबर तक होंगे समारोह

गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव सिख धर्म का प्रमुख पर्व है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है. इस साल के समारोहों में भारतीय तीर्थयात्री ननकाना साहिब (गुरु जी का जन्मस्थान), पंजा साहिब, करतारपुर साहिब और डेरा साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारों का दर्शन करेंगे. इस ये समारोह 4 नवंबर को शुरू होंगे और 13 नवंबर 2025 तक आयोजित होंगा.

उच्चायोग के अनुसार, ये वीजा नई दिल्ली से जारी किए गए हैं जो अन्य देशों से आने वाले सिख तीर्थयात्रियों के लिए दिए गए वीजा के अतिरिक्त हैं.

उच्चायोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये कदम दोनों देशों के बीच धार्मिक तीर्थ स्थलों पर यात्रा के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल को पूरी तरह लागू करने की पाकिस्तान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

जानकारी के अनुसार, ये तीर्थयात्री 6 नवंबर 2025 को अटारी-वाघा सीमा से पाकिस्तान प्रवेश करेंगे और 15 नवंबर को वापस लौटेंगे. ये यात्रा सिख समुदाय के लिए आध्यात्मिक महत्व की है, जहां वे गुरु जी के उपदेशों को याद करेंगे और सामूहिक भजन-कीर्तन में भाग लेंगे.

