पाकिस्तानी मरीन एजेंसी ने भारतीय नौका के साथ किया 8 लोगों का अपहरण, नो-फिशिंग जोन में जाने का आरोप

पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी (PMSA) ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास से एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया है और उस पर सवार आठ मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है.

और पढ़ें

यह नाव, जिसका नाम 'नर नारायण' है और जो जूनागढ़ की है, मछली पकड़ने के लिए 25 अक्टूबर को वेरावल बंदरगाह से समुद्र में निकली थी. इस नाव को गुरुवार शाम को पाकिस्तानी मरीन एजेंसी ने पकड़ा.

गिरफ्तारी का कारण मछुआरों का IMBL के पास स्थित "नो-फिशिंग ज़ोन" में प्रवेश करना बताया गया है. भारतीय बोट ओखा बंदरगाह से निकली थी और कथित तौर पर इसी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के कारण पकड़ी गई.

यह भी पढ़ें: कोस्टगार्ड के लिए 20 नए पेट्रोल वेसल का काम शुरू, समुद्री सीमा की किलेबंदी होगी आसान

समुद्री सीमा उल्लंघन को लेकर पहले से ही तनाव

गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में से सात मछुआरे जूनागढ़ के निवासी हैं, जबकि एक व्यक्ति महाराष्ट्र का है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा उल्लंघन को लेकर पहले से ही तनाव है.

Advertisement

मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान की जेलों में गुजरात के 123 मछुआरे पहले से ही बंद हैं, जिन पर पाकिस्तान के जल क्षेत्र में घुसने का आरोप है.

---- समाप्त ----