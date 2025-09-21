scorecardresearch
 

'बस यही देखना बाकी था', PAK प्लेयर के 'गन सेलीब्रेशन' पर विपक्ष ने BCCI और मोदी सरकार को घेरा

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की एक विवादित हरकत ने खेल ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी तूफान ला दिया. इस घटना पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई को निशाना बनाया है.

साहिबज़ादा फरहान ने फिफ्टी जड़ने के बाद बल्ले से बंदूक़ चलाने के अंदाज़ में जश्न मनाया (Photo: PTI)
एशिया कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला रविवार को खेला गया. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. पाक के बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान ने अर्धशतक जड़ने के बाद ऐसी हरकत की जो चर्चा का विषय बन गया. भारत में विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता इसे लेकर बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं. 

टीम इंडिया ने यह मैच आसानी से जीत लिया. चार विकेट खोकर 19वें ओवर में टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली. अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की. अभिषेक ने पांच छक्के और चार चौके की मदद से 39 गेंद में 74 रन बनाए. शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 28 गेंदों में 47 रन बनाए. 

टीम इंडिया को जीत के लिए 172 रन बनाने थे, जिसे टीम इंडिया ने 7 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. पाकिस्तान एक बार फिर इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया से हार गया. 

शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'बीसीसीआई, गृह मंत्रालय और मनसुख मांडविया को बधाई हो. उम्मीद है ये तस्वीरें आपको काफ़ी संतुष्ट करेंगी और दोनों देशों के बीच ओलंपिक की भावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यह बात परेशान करने वाली है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो खून के दम पर पैसा कमाने में व्यस्त हैं.'

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'शाबाश मोदी जी! बस, यही देखना बाक़ी था. इसीलिए खिलवा रहे हैं क्रिकेट? इसकी हिम्मत कैसे हुई यह करने की? नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं.'


शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक्स पर लिखा, 'साहिबज़ादा फ़रहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया—उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो. 50 रन पूरे किए और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए! BCCI और मोदी सरकार के मुँह पर यह थूकना बेहद अपमानजनक है. भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हक़दार हैं.'

PAK के साहिबज़ादा फरहान ने ग्राउंड पर क्या किया?

पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबज़ादा फरहान का जब 50 रन पूरा हुआ तो उसने अपने बल्ले को बंदूक की तरह चलाने के तौर पर जश्न मनाया. फरहान के जश्न मनाने के तरीके से विवाद खड़ा हो गया है. 

भारत-पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ पहले भी एशिया कप 2025 में हार चुका है. और अब पाकिस्तान के खिलाड़ी का ऐसा जश्न मनाने के तरीके पर सवाल उठने लगा है. सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह किसके ओर इशारा था.

