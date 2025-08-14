scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब: फरीदकोट में अधिकारियों ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी, कहा- जरूरी है हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा

पंजाब सरकार में मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि बुधवार को DCPU की एक टीम ने 16 वर्षीय नाबालिग के बाल विवाह को रोक दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाल संरक्षण कानूनों को सख्ती से पालन जरूरी है.

Advertisement
X
पुलिस ने रुकवाई नाबालिग की शादी. (Photo: Representational )
पुलिस ने रुकवाई नाबालिग की शादी. (Photo: Representational )

फरीदकोट के एक गांव में जिला बाल संरक्षण यूनिट (DCPU) की एक टीम ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने से बचाने में सफलता हासिल की है.

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने अधिकारियों और हितधारकों द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाल संरक्षण कानूनों को सख्ती से पालन जरूरी है.

बलजीत कौर ने कहा कि ये हस्तक्षेप किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Punjab Police.
पंजाब पुलिस AGTF को बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो मोस्ट वांटेड शूटर गिरफ्तार 
punjab news
पंजाब आजतक: मान सरकार ने मानी किसानों की बात, वापस ली लैंड पूलिंग पॉलिसी 
Rift in Akali Dal, Mann government has withdrawn the land pooling policy.
पंजाब सरकार ने क्यों वापस ली लैंड पूलिंग पॉलिसी, देखें पंजाब आजतक में 
पंजाब की मान सरकार ने सोमवार को विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस ले लिया. (File Photo: ITG)
पंजाब की AAP सरकार ने वापस ली लैंड पूलिंग पॉलिसी 
CM भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह ढढोगल को दी श्रद्धांजलि (Photo: X@/BhagwantMann)
CM भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह ढढोगल जी की 87वीं बरसी पर दी श्रद्धांजलि, दो नई सड़कों का किया शिलान्यास 

संगरूर गांव से बचाई गई नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे परामर्श दिया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए. इसके बाद लड़की के माता-पिता द्वारा उसकी सुरक्षा, शिक्षा और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने का लिखित आश्वासन देने के बाद उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया गया.

'सिस्टम को बनाना होगा मजबूत'

बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए नियमित रूप से कार्रवाई और निगरानी की जाएगी. पंजाब सरकार की बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कौर ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सिस्टम को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हर बच्चा सुरक्षित और उज्ज्वल बचपन का आनंद ले सके.

Advertisement

'हेल्पलाइन पर दें सूचना'

मंत्री ने जनता से अपील की कि वे पंजाब को बाल विवाह मुक्त बनाने में सरकार को पूर्ण सहयोग दें. उन्होंने जनता से अपील की कि वह पंजाब को बाल विवाह से मुक्त बनाने में सरकार का पूर्ण सहयोग करें. उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी अपने आस-पास बाल विवाह होने की जानकारी हो तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें. साथ ही उन्होंने कहा कि बाल विवाह के बारे में जानकारी देने वाली पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement