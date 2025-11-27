शादी की खुशियां मातम में बदलीं, दूल्हे की कार ने पिता को रौंदा, दुल्हन का भाई गंभीर

ओडिशा के बलांगीर जिले में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने शादी का जश्न पल भर में गम में बदल दिया. बेलपाड़ा थाना क्षेत्र के मंडल गांव में दूल्हे की कार अचानक तेज़ी से आगे बढ़ गई और बारात में नाच रहे लोगों को कुचल दिया. इस घटना में दूल्हे के पिता गिभलू बाग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुल्हन का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.

कैसे हुआ हादसा ?

जानकारी के मुताबिक, दूल्हे का परिवार लोइसिंहा थाना क्षेत्र के अमपाली गांव से शादी समारोह में शामिल होने मंडल गांव पहुंचा था. रात में बारात शुरू हुई और ढोल-नगाड़ों के बीच रिश्तेदार दूल्हे की कार के आगे नाचने लगे. यह प्रथा स्थानीय शादियों में आम है.

इसी दौरान दूल्हे को लेकर जा रही कार अचानक ज़ोर से आगे बढ़ गई और नाचते हुए बारातियों को रौंद डाला. टक्कर इतनी तेज़ थी कि दूल्हे के पिता गिभलू बाग की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दुल्हन का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है.

शादी की रस्में हादसे के बाद भी जारी

इस दुखद घटना के बाद दोनों परिवारों में शोक का माहौल था लेकिन आपसी सहमति से तय किया गया कि शादी की रस्में जारी रहें. परिवारों का कहना था कि अधूरा विवाह और भी अधिक समस्याएं पैदा कर सकता था, इसलिए भारी दिल के साथ कार्यक्रम पूरा किया गया.

पुलिस की जांच जारी

सूचना मिलते ही बेलपाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पटनागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है.

अब पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आई थी? या चालक से कोई अचानक गलती हुई?



