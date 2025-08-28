बंगाल की खाड़ी में लापता हो गया मछुआरा... मछली पकड़ते समय समंदर की तेज लहरों में पलट गया था ट्रॉलर

ओडिशा के गंजम तट के पास बंगाल की खाड़ी में एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर के पलटने से एक मछुआरा लापता हो गया है. पुलिस का कहना है कि ट्रॉलर पर छत्रपुर क्षेत्र के सात मछुआरे सवार थे, जिनमें से छह मछुआरे तैरकर तट तक सुरक्षित लौट आए.

एजेंसी के अनुसार, ट्रॉलर सुबह लगभग 4 बजे पोदम्पेटा बीच से रुषिकुल्या मुहान की ओर समुद्र में रवाना हुआ था. कुछ समय बाद तेज लहरों के कारण यह पलट गया. पुलिस का कहना है कि ट्रॉलर में छत्रपुर इलाके के सात मछुआरे सवार थे, जिनमें से छह तैरकर तट पर आ गए, लेकिन एक मछुआरा लापता हो गया. घटना के तुरंत बाद तट पर मौजूद अन्य मछुआरों और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया. ओडिशा फायर सर्विस और अर्ज्यापल्ली मरीन पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने लापता मछुआरे की तलाश शुरू कर दी है.

सहायक फायर ऑफिसर धनजय मलिक ने बताया कि राम्भा और छत्रपुर फायर स्टेशन की दो टीमों के साथ स्कूबा डाइवर्स को भी खोज और बचाव कार्य में लगाया गया है. उनका कहना है कि बचाव अभियान जारी है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है. छत्रपुर विधायक कृष्ण चंद्र नायक ने घटना की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को दी है. सीएमओ से हेलिकॉप्टर की मदद लेने का अनुरोध किया है, ताकि समुद्र में सर्च ऑपरेशन और तेज किया जा सके.

स्थानीय मछुआरों और अधिकारियों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में मौसमी तूफानी और ऊंची लहरों की वजह से मछली पकड़ने वाले छोटे-छोटे जहाजों और ट्रॉलरों के लिए जोखिम बढ़ जाता है. प्रशासन ने मछुआरों से चेतावनी दी है कि जब तक मौसम अनुकूल न हो, समुद्र में मत जाएं.

घटना ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है। तटवर्ती गांवों में मछुआरों के परिवारों में दहशत का माहौल है। अधिकारियों ने कहा कि बचाव अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लापता मछुआरे का पता नहीं चल जाता. बचाव टीम समुद्र में लगातार खोज कर रही है और हेलीकॉप्टर और नावों की मदद से ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने यह भी कहा कि समुद्र में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर की मदद से खोज अधिक प्रभावी होगी और लापता मछुआरे को समय रहते सुरक्षित निकाला जा सकेगा.

