ओडिशा में साइक्लोन मोन्था के कारण भारी बारिश की चेतावनी, सरकार ने सात जिलों में छुट्टियां रद्द की

ओडिशा सरकार ने साइक्लोन मोन्था के कारण राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के बीच एहतियात के तौर पर सात जिलों में सरकारी छुट्टियां रद्द कर दी हैं. अधिकारियों का कहना है कि हालांकि साइक्लोन ओडिशा के लिए सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.

सरकारी अधिकारियों को तुरंत अपने मुख्यालय लौटने का निर्देश दिया गया है. बालासोर से गंजाम तक, साथ ही कोरापुट और रायगड़ा जिलों के कलेक्टरों ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है ताकि लगातार निगरानी और आपातस्थिति में तत्परता सुनिश्चित की जा सके.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से निम्न क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है और पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की संभावना है. सरकार ने पहले से ही बचाव और राहत के उपाय शुरू कर दिए हैं. इसमें संभावित निकासी की तैयारी, साइक्लोन शेल्टर का सक्रिय होना और संवेदनशील क्षेत्रों में राहत केंद्रों की स्थापना शामिल है.

ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) की टीमें अलर्ट पर हैं, जबकि आपातकाल विभाग ने आम जनता के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने सीनियर अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ विशेष राहत आयुक्त (SRC) कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की.

बैठक के बाद मंत्री पुजारी ने कहा, “राज्य सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है.”

सरकारी विभागों जैसे जल संसाधन, पंचायती राज, कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा को सतर्क रहने और जिला प्रशासन के साथ मिलकर संभावित नुकसान को कम करने का निर्देश दिया गया है. इस कदम से राज्य में साइक्लोन मोन्था के प्रभाव से होने वाले नुकसान को रोकने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है.

