scorecardresearch
 

Feedback

ओडिशा में साइक्लोन मोन्था के कारण भारी बारिश की चेतावनी, सरकार ने सात जिलों में छुट्टियां रद्द की

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से निम्न क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है और पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की संभावना है. सरकार ने पहले से ही बचाव और राहत के उपाय शुरू कर दिए हैं.

Advertisement
X
ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) की टीमें अलर्ट पर हैं (Photo: PTI/Representative image)
ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) की टीमें अलर्ट पर हैं (Photo: PTI/Representative image)

ओडिशा सरकार ने साइक्लोन मोन्था के कारण राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के बीच एहतियात के तौर पर सात जिलों में सरकारी छुट्टियां रद्द कर दी हैं. अधिकारियों का कहना है कि हालांकि साइक्लोन ओडिशा के लिए सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.

सरकारी अधिकारियों को तुरंत अपने मुख्यालय लौटने का निर्देश दिया गया है. बालासोर से गंजाम तक, साथ ही कोरापुट और रायगड़ा जिलों के कलेक्टरों ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है ताकि लगातार निगरानी और आपातस्थिति में तत्परता सुनिश्चित की जा सके.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से निम्न क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है और पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की संभावना है. सरकार ने पहले से ही बचाव और राहत के उपाय शुरू कर दिए हैं. इसमें संभावित निकासी की तैयारी, साइक्लोन शेल्टर का सक्रिय होना और संवेदनशील क्षेत्रों में राहत केंद्रों की स्थापना शामिल है.

सम्बंधित ख़बरें

Low pressurearea over Southeast Bay of Bengal (Photo-Indiametdept)
बंगाल की खाड़ी में हलचल! ओडिशा के लिए IMD की चेतावनी, बारिश का अलर्ट 
Are haan
ओड‍िशा के सीएम मोहन मांझी ने इस अंदाज में मनाई द‍िवाली  
Cuttack Scooter Dicky Firecracker Blast
स्कूटर की डिक्की में रखे पटाखों में धमाका, सवार झुलसे  
A scooter burned fiercely on the street, as fireworks took a deadly turn.
अचानक फट पड़े स्कूटर की ड‍िक्की में भरे पटाखे, हुआ जबरदस्त धमाका, देखें  
Odisha
ओडिशा: निवेश के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला, भारी रिटर्न देने का दावा करने वाला शख्स अरेस्ट 

ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) की टीमें अलर्ट पर हैं, जबकि आपातकाल विभाग ने आम जनता के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने सीनियर अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ विशेष राहत आयुक्त (SRC) कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की.

Advertisement

बैठक के बाद मंत्री पुजारी ने कहा, “राज्य सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है.”

सरकारी विभागों जैसे जल संसाधन, पंचायती राज, कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा को सतर्क रहने और जिला प्रशासन के साथ मिलकर संभावित नुकसान को कम करने का निर्देश दिया गया है. इस कदम से राज्य में साइक्लोन मोन्था के प्रभाव से होने वाले नुकसान को रोकने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Advertisement