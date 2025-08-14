'एक दिन हमारा भारत अखंड होगा...', नागपुर में बोले नितिन गडकरी

भारत शुक्रवार को अपनी आजादी की 79वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है. 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना. लेकिन यह बंटवारा दुनिया की सबसे पीड़ायक त्रासदी और विस्थापन लेकर आया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अप्राकृतिक था.

नितिन गडकरी ने कहा कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अप्राकृतिक था और एक दिन हमराा भारत अखंड बनकर रहेगा. उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें इसलिए याद रहता है कि इसी दिन 1947 में भारत दो भागों में बंट गया था. एक दिन हमारा देश अखंड होगा और हम एक होंगे.

गडकरी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश जल्द विश्वगुरु बनेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन. हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अखंड भारत संकल्प दिन को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हमको इसलिए याद रहता है कि इसी दिन भारत का 1947 में दो भागों में बंटवारा हुआ. भारत और पाकिस्तान बने. हम सब लोग एक मिशन के रूप में स्वीकार करते हैं, हमारा जो बंटवारा था स्वाभाविक था और अनैसर्गिक था. एक दिन हमारा देश अखंड होगा. हम एक होंगे.

इस दौरान गडकरी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं. अब टैंक नहीं चलते हैं, अब ड्रोन आ गए हैं. अब मिसाइलें आ गई हैं. अब हाई तकनीक की मदद से युद्ध होते हैं.

उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर भी कहा कि सड़कों पर बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट होते हैं. लगभग पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें 1.80 लाख लोगों की मौत हो जाती है. 18 से 34 साल की उम्र में करीब 66 फीसदी जवान लड़के-लड़कियों की मौत हो जाती है. इसे रोकना हमारा काम है.



बता दें कि नागपुर में राष्ट्रनिर्माण समिति की तरफ से अखंड भारत संकल्प दिन मनाया गया. इस दौरान नागपुर के लगभग 10,000 स्कूली बच्चों एवं नागरिकों ने वंदे मातरम गाकर अखंड भारत संकल्प दिन मनाया. आज पूरे भारतवर्ष में अखंड भारत संकल्प दिन मनाया जा रहा है. 1947 के पूर्व की भारत की संकल्पना को लेकर अखंड भारत संकल्प दिन मनाया जाता है.

