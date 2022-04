Zerodha की कर्मचारियों को अनोखी सौगात, वजन घटाने पर मिलेगा बोनस

फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेरोधा (Zerodha) ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पहल की पेशकश की है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे अगर वजन कम कर लेते हैं, तो उन्हें बोनस दिया जाएगा.

कंपनी के सीईओ नितिन कामथ ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) को मापना स्वास्थ्य और फिटनेस की यात्रा शुरू करने का सबसे आसान तरीका है.





