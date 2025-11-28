scorecardresearch
 
केंद्रीय व‍िद्यालय के पास कैसे हुआ व‍िस्फोट? जांच में जुटी NIA, बढ़ाई गई इलाके की सुरक्षा

केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर में सुबह सुबह हुए धमाके से इलाके में दहशत पसर गई. मामले की जांच एनआईए कर रही है. फिलहाल प्राथमिक जांच में पता चला है कि गन पाउडर से ये धमाका हुआ है. पुलिस इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है. इस घटना के पीछे क्या वजहें रही, इसका पता लगाया जा रहा है. पढ़ें- लेटेस्ट अपडेट.

इलाके में जांच तेज, मोटरसाइक‍िल सवारों ने किया धमाका (File Photo-ITG)

ओड‍िशा की राजधानी भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास विस्फोट की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार सुबह भुवनेश्वर के गड़कना स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास हुए एक विस्फोटक मामले की जांच शुरू कर दी है. इस व‍िस्फोट के कारण स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों में दहशत फैल गई. बता दें कि ये विस्फोट सुबह करीब 8 बजे स्कूल के गेट नंबर 3 के पास हुआ. 

एनआईए की तीन सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां इलाके में पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, विस्फोट कथित तौर पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने किया था हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन विस्फोट से स्कूल का गेट और चारदीवारी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. 

घटना के बाद मंचेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए.  अधिकारियों ने घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है. धमाके की घटना को देखते हुए यहां आसपास के इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. घटना के बारे में पुलिस लोगों से पूछताछ की कर रही है. 

घटना के बारे में भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त ने कहा कि प्राथमिक जांच से ऐसा लगता है कि यह गन पाउडर का नमूना है. गेट पर गन पाउडर के दो धब्बे मिले हैं. फॉरेंस‍िक  टीम इसकी जांच करेगी. हम सीसीटीवी के एंगल से भी घटना के बारे में पता लगा रहे हैं. 
एनआईए टीम ने कहा कि विस्फोट की प्रकृति का अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है. बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद से देश भर में सुरक्षा एजेंस‍ियां हाई अलर्ट पर हैं. 

---- समाप्त ----
