दिल्ली ब्लास्ट: NIA ने मेडिकल छात्र को शादी समारोह से उठाया, पूछताछ के बाद मोबाइल जब्त

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा हिरासत में लिए गए MBBS छात्र जानीसुर आलम उर्फ निसार आलम को पूछताछ के बाद शनिवार शाम रिहा कर दिया गया. आलम हरियाणा स्थित अल-फला यूनिवर्सिटी का छात्र है और फिलहाल लुधियाना में रहता है. उसका पैतृक गांव दिनाजपुर के दालकोला के पास है जहां वह अपनी मां और बहन के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आया था.

NIA ने की पूछताछ

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक NIA ने शुक्रवार सुबह सूरजपुर बाज़ार इलाके से आलम को हिरासत में लिया. एजेंसी उसकी मोबाइल लोकेशन की निगरानी कर रही थी और उसकी गतिविधियों पर संदेह जताया गया था. अधिकारियों के मुताबिक आलम शादी से लौट रहा था तभी NIA टीम ने उसे रोक लिया. शुरुआती पूछताछ सिलिगुड़ी स्थित NIA कार्यालय में की गई.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आलम को शनिवार शाम पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उसका मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि उसकी जांच अभी जारी है और आवश्यकता पड़ने पर उसे दोबारा बुलाया जा सकता है.

मेडिकल छात्र का मोबाइल जब्त

NIA अभी यह भी जांच कर रही है कि क्या उसका हालिया दिल्ली ब्लास्ट से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है. अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच के बाद उसकी गतिविधियों की असल तस्वीर सामने आएगी. एक अधिकारी ने यह भी दावा किया कि आलम 'संदिग्ध तरीके से' एक स्टेशन के पास घूमता पाया गया था, जिसके आधार पर उसे रोका गया.

परिवार ने आरोपों से किया इनकार

परिवार और रिश्तेदारों ने सभी आरोपों को खारिज किया है. आलम के चाचा ने बताया, 'वह पढ़ाई में डूबा रहने वाला शांत स्वभाव का लड़का है, उसके बारे में ऐसे आरोप सुनना अकल्पनीय है. मां ने भी कहा कि उनका बेटा हमेशा कानून का पालन करने वाला और अपने काम में व्यस्त रहने वाला युवक है.' NIA द्वारा तफ्तीश जारी होने के कारण मामले की पूरी सच्चाई सामने आने में अभी समय लग सकता है, लेकिन रिहाई के बाद भी आलम पर जांच का साया बना हुआ है.



