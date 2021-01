नेपाल के पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास, पहली बार सर्दियों में K2 चोटी को किया फतह

नेपाल के पर्वतारोहियों की टीम ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था. दस पर्वतारोहियों की इस टीम ने दुनिया की सबसे दूसरी चोटी K2 को सर्दियों के मौसम में फतेह किया है. ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली टीम बन गई है.

दुर्गम भौगोलिक स्थिति की वजह से K2 चोटी पर सर्दियों में अभी तक पहुंचना असंभव माना जाता रहा है. यह टीम 16 जनवरी शनिवार दोपहर को K2 चोटी पर पहुंची. हिमालय के काराकोरम रेंज में स्थित K2 चोटी की ऊंचाई 28,251 फीट (8,611 मीटर) है. नेपाली टीम का नेतृत्व निर्मल निम्स पुरजा और मिंगमा ग्याल शेरपा ने किया. पुरजा ने ट्वीट में इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी दी.

THE IMPOSSIBLE IS MADE POSSIBLE ! #K2winter - History made for mankind, History made for Nepal !🇳🇵🙏🏼🙌🏼#K2winter #K2winter2021https://t.co/dGCLFBOxB7