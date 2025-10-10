scorecardresearch
 

Feedback

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का 100 करोड़ का मानहानि केस खारिज, भाई और पत्नी के खिलाफ दायर की थी याचिका

नवाज़ुद्दीन का आरोप है कि जब उन्होंने अपने भाई शम्सुद्दीन से इस धोखाधड़ी पर सवाल किया तो उनके भाई ने उनकी पूर्व पत्नी अंजना पांडे को उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने के लिए उकसाया.

Advertisement
X
नवाजुद्दीन की भाई और पत्नी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका खारिज (Photo: PTI)
नवाजुद्दीन की भाई और पत्नी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका खारिज (Photo: PTI)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 100 करोड़ की मानहानि वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है. नवाजुद्दीन ने पिछले साल अपने भाई शमसुद्दीन और पत्नी के खिलाफ यह याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नवाजुद्दीन और उनके वकील अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उनकी याचिका खारिज कर दी गई. शमसुद्दीन सि्द्दीकी की पैरवी कर रहे वकील अली काशिफ खान देशमुख, स्निग्धा खंडेलवाल, फरीद शेख ने कहा कि नवाजुद्दीन की ओर से दायर किया गया यह पूरा केस आधारहीन है. वित्तीय विवादों के चलते मेरे मुवक्किल पर दबाव बनाने के लिए यह याचिका दायर की गई थी. 

दरअसल नवाजुद्दीन का आरोप है कि 2008 में उन्होंने अपने भाई शमसुद्दीन को अपना मैनेजर नियुक्त किया था क्योंकि उसके भाई के पास उस समय कोई रोजगार नहीं था. नवाजुद्दीन का कहना है कि उन्होंने अपने भाई शम्सुद्दीन को ऑडिटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, जीसएटी और अन्य टैक्स का भुगतान जैसे काम सौंपे थे. इस दौरान नवाज का पूरा फोकस अपने काम परा था और उन्होेंने आंख मूंदकर अपने भाई पर भरोसा किया और अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, चेकबुक, बैंक पासवर्ड, ईमेल पता और सब कुछ अपने भाई को सौंप दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Ayushmann Khurrana starrer Thamma Trailer
हॉरर यूनिवर्स में आयुष्मान-रश्मिका की एंट्री, डराकर हंसाएगा 'थामा' का ट्रेलर 
thama teaser
हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा का दमदार टीजर रिलीज, देखें मूवी मसाला 
Nawazuddin Siddiqui says he was not convinced for doing Sacred Games
'सेक्रेड गेम्स' सीरीज करने से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कर दिया था इनकार, फिर कैसे बनी बात? 
Thama Teaser Announcement
स्त्री, भेड़िया और मुंज्या से खतरनाक होगा 'थामा', हॉरर-कॉमेडी की पहली झलक आई सामने 
Nawazuddin
Nawazuddin की बेटी का ऑडिशन वीडियो देख इंप्रेस हुए फैंस 
Advertisement

नवाजुद्दीन का आरोप है कि शम्सुद्दीन ने उन्हें धोखा देना और जालसाी करना शुरू कर दिया. उन्होंने दावा किया कि शम्सुद्दीन ने कई संपत्तियां संयुक्त रूप से खरीदीं लेकिन एक्टर को बताया कि वे केवल उन्हीं के नाम पर खरीदी जा रही हैं. इन संपत्तियों में यारी रोड पर एक फ्लैट, शाहपुर में एक फार्महाउस, दुबई में एक संपत्ति, रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू, डुकाटी जैसे 14 वाहन शामिल हैं.

नवाज का आरोप था कि उनके भाई और पत्नी ने उनके बारे में झूठे और बदनाम करने वाले बयान फैलाए गए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और उन्हें बड़ी मानसिक व सामाजिक हानि हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement