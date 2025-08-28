मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार कौन? 28% ने कहा- अमित शाह, जानें- योगी और गडकरी के समर्थन में कितने लोग

देश का मूड भांपने के लिए इंडिया टुडे ने सी-वोटर के साथ मिलकर 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे किया है. सर्वे का सैंपल साइज 2,06,826 था. जबकि सर्वे की तारीख 1 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 के बीच रही. सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार कौन? इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.



बीजेपी में पीएम पद का दावेदार कौन?

पीएम मोदी के बाद बीजेपी में पीएम पद के दावेदार के तौर पर तीन चेहरे रखे गए थे. सर्वे में सामने आया है कि 28 प्रतिशत लोगों ने अमित शाह को तवज्जो दी है. इस तरह जनता की ओर से वह इस रेस में आगे दिख रहे हैं.



लोगों को अगला विकल्प दिखा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ में. 26 प्रतिशत लोगों ने उन्हें अगले पीएम के दावेदार के तौर पर चुना है. वहीं तीसरे विकल्प नितिन गडकरी को लेकर लोगों ने सबसे कम रुचि दिखाई है और उन्हें महज सात प्रतिशत वोट ही हासिल हुए हैं.

अगले प्रधानमंत्री का दावेदार कौन?

MOTN सर्वे में जब यह पूछा गया कि अगले पीएम के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा कौन है तो 52 प्रतिशत लोगों ने अभी भी पीएम मोदी को ही तवज्जो दी है. वहीं राहुल गांधी को महज प्रतिशत वोट ही हासिल हुए हैं.

नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा रहा?

इस सवाल के जवाब में 28 प्रतिशत लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 22 प्रतिशत लोगों ने कहा- अच्छा, 16 प्रतिशत लोगों की नजर में राहुल गांधी का प्रदर्शन औसत रहा है 15 प्रतिशत उनके प्रदर्शन के खराब और 12 प्रतिशत लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ने बतौर विपक्ष नेता बहुत खराब प्रदर्शन किया है.

सर्वे का सैंपल साइज

इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हर आयु वर्ग जाति धर्म लिंग वाले 54 हजार 788 बालिगों की राय ली है. इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 1 लाख 52 हजार 38 लोगों से ली गई. राय का विश्लेषण भी इसमें शामिल किया गया है. इस तरह कुल 2 लाख 6 हजार 826 लोगों की राय का निचोड़ लेकर अब आपके सामने है. इन आंकड़ों में मोटे तौर पर 3 प्रतिशत और बारीक स्तर पर 5 प्रतिशत का मार्जिन एरर हो सकता है.

