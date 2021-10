MITRA स्कीम को मंजूरी, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, जानिए कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

कपड़ा उद्योग के लिए आज कैबिनेट ने MITRA स्कीम को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पूरे देश में सात मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्मेंट पार्क तैयार किए जाएंगे. कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों ( नॉन-गैजेटेड) को 78 दिन का बोनस भी दिया जाएगा. इसके लिए 1,985 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे 11,56,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में दो अहम फैसले लिए गए. पहला फैसला यह लिया गया कि रेलवे कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड हैं. उन्हें 78 दिन का बोनस दिया जाएगा. इसके अलावा दूसरा फैसला टेक्सटाइल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि आपको ज्ञात है कि पिछले कोविड के समय से लेकर अबतक लगातार बड़े रिफॉर्मस देशभर में आए और नए नए सेक्टर्स को भी खोला गया. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं को भी शुरू किया गया ताकि देश में मैन्यूफैक्चरिंग को बल मिले, एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो.

इसपर भी क्लिक करें- 'मुड़ी-तुड़ी' शर्ट में PM मोदी से मिलने वाले इस शख्स की सोशल मीडिया पर चर्चा, 22300 करोड़ की संपत्ति के मालिक



उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल जी ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पहले छह महीने का जो निर्यात आजतक का सबसे ज्यादा हुआ. वो पिछले छह महीनों में हुआ है, और इस बार भी कुछ ऐसी ही योजना, टेक्सटाइल मंत्रालय के लिए लेकर आए हैं. केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, PM मित्र योजना लॉन्च होगी. इसमें पांच वर्षों में कुल मिलाकर चार हजार चार सौ पैंतालीस करोड़ का व्यय होगा.

Modi Govt’s landmark decision to empower Textiles sector.



Approval for 7 Mega Integrated Textile Region & Apparel (PM MITRA) Parks. ₹ 4,445 Cr outlay for #PMMitra4Textiles in 5 yrs to enable:



🏭World class infrastructure



🧵 21 lakh jobs



📈 More production & export led growth pic.twitter.com/6dTLb5NzyI