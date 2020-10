नई शिक्षा नीति के लिए सरकार की STARS योजना, कैबिनेट ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है. इसके लिए सरकार ने STARS प्रोजेक्ट बनाया है. इसका मतलब Strengthening teaching learning and result for states है.

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा से क्या सीखा ये मूल उद्देश्य है. इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इसको 6 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया जाएगा. STARS कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करेगा. इसमें 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं. इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 5,718 करोड़ रुपये है. इसमें विश्व बैंक की 500 मिलियन डॉलर की मदद होगी.

#Cabinet approves World Bank supported Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) project; total project cost is Rs 5718 crore with the financial support of World Bank amounting to US $ 500 million: Union Minister @PrakashJavdekar #CabinetDecision pic.twitter.com/ULJP92jiEA