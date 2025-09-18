scorecardresearch
 

Feedback

'भारत लौटना नहीं चाहता मेहुल चोकसी, प्रत्यर्पण का कर रहा विरोध', ED ने कोर्ट में दी जानकारी

PNB घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी भारत लौटने से इनकार कर बेल्जियम में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है. इस बात की जानकारी ईडी ने कोर्ट में दी है. बता दें कि बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने ED की FEO घोषित करने की याचिका को खारिज करने की मांग की.

Advertisement
X
मेहुल चोकसी ने ED की FEO घोषित करने की याचिका खारिज करने की मांग की है (File Photo: ANI)
मेहुल चोकसी ने ED की FEO घोषित करने की याचिका खारिज करने की मांग की है (File Photo: ANI)

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा मेहुल चोकसी भारत लौटने से इनकार कर रहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को विशेष अदालत में बताया कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में प्रत्यर्पण (Extradition) का विरोध कर रहा है. और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है.

ED ने यह बयान मेहुल चोकसी की उस याचिका का विरोध करते हुए दिया, जिसमें उसने अपने खिलाफ घोषित 'फरार आर्थिक अपराधी' (Fugitive Economic Offender – FEO) होने की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी. FEO घोषित होने पर भारत की एजेंसियां उसके भारत और विदेश में मौजूद संपत्ति को जब्त कर सकती हैं. ईडी ने तर्क दिया कि आवेदन में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए.

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में कहा कि FEO प्रक्रिया केवल तभी समाप्त होती है, जब आरोपी खुद अदालत में उपस्थित हो. यह एक विशेष कानून है और इसे अब समाप्त नहीं किया जा सकता. वह बेल्जियम की एक अदालत में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है, जहां वह 2023 में एंटीगुआ और बारबुडा छोड़ने के बाद शिफ्ट किया गया था. वह और उसका भतीजा नीरव मोदी 13000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं.

सम्बंधित ख़बरें

बेल्जियम की जेल में बंद कारोबारी मेहुल चोकसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बताए जाते हैं. (Photo- ANI)
प्रत्यर्पण संधि के बावजूद हाई प्रोफाइल अपराधियों को लौटाने से कब मना कर देते हैं देश? 
मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने बेल्जियम को लिखी चिट्ठी (Photo: ANI)
जेल में मेहुल चोकसी को क्या सुविधाएं मिलेंगी? भारत सरकार ने बेल्जियम को चिट्ठी लिखकर बताया 
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा झटका, बेल्जियम की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका  
मेहुल चोकसी के खिलाफ सुनवाई पर रोक
55 करोड़ रुपए के केनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी के खिलाफ सुनवाई पर रोक 
Fugitive diamond merchant Mehul Choksi is a co-accused in the PNB scam.
SEBI ने मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी किया कुर्की का आदेश, जुर्माना न भरने पर एक्शन  
Advertisement

बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने ED की FEO घोषित करने की याचिका को खारिज करने की मांग की. याचिका में कहा गया कि चोकसी पहले से ही भारत में लंबित मामलों के लिए हिरासत में हैं, इसलिए FEO प्रक्रिया रद्द की जाए.

ED ने अदालत को बताया कि मेहुल चोकसी को अभी तक भारतीय एजेंसियों के हवाले नहीं किया गया है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि अगर वह भारत आना चाहता है, तो एजेंसी FEO घोषित करने की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है, लेकिन चोकसी बेल्जियम में प्रत्यर्पण प्रक्रिया लड़ रहा है और भारत नहीं आना चाहता.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement