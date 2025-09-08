scorecardresearch
 

जेल में मेहुल चोकसी को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? भारत सरकार ने बेल्जियम को चिट्ठी लिखकर बताया

मेहुल चोकसी का नाम पीएनबी के 13,000 करोड़ रुपये के सबसे बड़े बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले में उसका भांजा नीरव मोदी भी मुख्य आरोपी है. नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है. दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पीएनबी के मुंबई ब्रैडी हाउस शाखा के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) जारी कर भारी-भरकम रकम विदेश भेजी.

मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने बेल्जियम को लिखी चिट्ठी (Photo: ANI)
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी इस समय बेल्जियम की जेल में बंद है. भारत सरकार चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटा है. ऐसे में भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार को एक चिट्ठी लिखी है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बेल्जियम के न्याय मंत्री को पत्र भेजकर यह आश्वासन दिया है कि मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर किन परिस्थितियों में रखा जाएगा. भारत ने बेल्जियम सरकार को आश्वस्त किया है कि मेहुल चोकसी को सॉलिटरी कंफाइन्मेंट में नहीं रखा जाएगा. 

इस चिट्ठी में बताया गया कि चोकसी को बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां ज्यादा भीड़भाड़ भी नहीं होगी. चोकसी को जिस बैरक में रखा जाएगा, वह चौबीस घंटे निगरानी रखी जाएगी. चोकसी को अपनी बैरक में फर्नीचर को छोड़कर कम से कम 3 वर्ग मीटर का व्यक्तिगत स्थान मिलेगा. बैरक में चोकसी के इस्तेमाल के लिए गद्दा, तकिया कपास का होगा, चादर और कंबल भी उपलब्ध होंगे. चिकित्सीय जररूत होने पर उसे बिस्तर भी दिया जा सकता है. बैरक में उसे पर्याप्त रोशनी, हवा और व्यक्तिगत सामान रखने की जगह दी जाएगी. 

चोकसी को रोजाना पीने का साफ पानी और चौबीस घंटे चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी. उसे प्रतिदिन शौचालय और स्नान की उचित सुविधाएं दी जाएंगी. उसे रोजाना एक घंटे से अधिक व्यायाम और मनोरंजन की अनुमति होगी. पूरे हिरासत काल के दौरान उसे पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.

बता दें कि मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यपर्ण की सुनवाई सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगी. भारत के अनुरोध पर बेल्जियम ने इस साल अप्रैल में मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया था और तब से वह एंटवर्प की जेल में बंद है. हाल ही में चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

