Weather Update: दिल्ली में 15 सितंबर तक बारिश के आसार नहीं, इन राज्यों में 12 घंटे में बदलेगा मौसम

पश्चिमी तटों पर अरब सागर में मॉनसून के दौरान बनने वाली ट्रफ फिर से प्रभावी हो रही है. वहीं, अरब सागर के मध्य पूर्वी भागों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अभी भी बना हुआ है. मौसम विभाग (Indian Met Department) के अनुसार नॉर्थ-ईस्ट भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अगले पांच दिन में बारिश होने की संभावना है. जबकि, देश की राजधानी दिल्ली में 15 सितंबर तक बारिश होने की उम्मीद नहीं है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, रायसीना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आस-पास के इलाकों में अगले 12 घंटे में मौसम बदलेगा. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

Moderate thunderstorm with lightning very likely at isolated places over East Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Vidarbha, Madhya Pradesh, Rayalseema and Tamilnadu, Puducherry & Karaikal during next 12 hours.

इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ में 12 सितंबर को बारिश (Rain) हो सकती है. जबकि आंतरिक कर्नाटक में 11 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

♦ Under the influence of likely formation of a low pressure area over WC Bay of Bengal off Andhra Pradesh coast around 13th Sep, rainfall activity likely to increase over Odisha, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Telangana, Vidarbha and adjoining areas from 12th September onwards.