Weather Updates: UP-हरियाणा-राजस्थान में बदलेगा मौसम, इन राज्यों में 11 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान

उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. साथ ही उत्तर-पूर्वी राजस्थान और इससे सटे हिस्सों पर भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में मॉनसून का असर और बारिश का दौर जारी है. देश के अलग-अलग राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश (Rain)का अनुमान है.

मौसम विभाग (Indian Met Department) ने आज यानी 8 सितंबर को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदलने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, चंदौसी, मथुरा, अमरोहा, बुलंदशहर और आस-पास के इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है. जबकि हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

08-09-2020;1530 IST:Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Nuh, Bawal (Haryana), Mathura, Hathras, Anupshahr, Jattari, Sahaswan, Ganjdundwara, Mainpuri (UP),Alwar, Laxamangarh, Nagar, Rajgarh (Rajasthan)during the next 2 hours. pic.twitter.com/GMqqmlxWMD — India Met. Dept. (@Indiametdept) September 8, 2020

वहीं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल में 10-11 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 सितंबर को गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तराखंड में अगले 12 घंटों में बारिश की उम्मीद जताई है.

♦ Moderate thunderstorm with lightning very likely at isolated places over Bihar, Jharkhand, West Bengal & Sikkim, Odisha, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, East UP, north MP, Chhattisgarh, Rayalseema, Tamilnadu, North Interior Karnataka and Uttarakhand during next 12 hours. pic.twitter.com/21ZIPorv42 — India Met. Dept. (@Indiametdept) September 8, 2020

इसके अलावा भूमि विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि 11 सितंबर तक कर्नाटक, केरल के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. वहीं, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 9 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है. इसे अलावा मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों में बारिश सामान्य से भी नीचे रहेगा.

Heavy rainfall at isolated places very likely over Karnataka and Kerala & Mahe till 11th September; over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal till 9th Sept. Rainfall is very likely to be below normal over central & adjoining East India: Ministry of Earth Science pic.twitter.com/9DZfmMnFMX — ANI (@ANI) September 8, 2020



इन राज्यों में भी बारिश का पूर्वानुमान

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मध्यम से भारी मॉनसूनी बारिश जारी रहने की संभावना है. कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी और उत्तरी ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड में भी मध्यम से भारी वर्षा के आसार हैं. इसके अलावा बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेंगी. इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

बता दें कि देश भर में मॉनसून के दौरान अब तक औसत से 7 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक IMD प्रमुख ने कहा कि विभाग ने अपने साप्ताहिक मौसम अपटेड में जिक्र किया कि 18 सितंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से मॉनसून की वापसी शुरू हो सकती है. इस दौरान बंगाल की खाड़ी, पश्चिम-मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है. IMD के अनुसार इस साल मॉनसून सीजन में यानी 1 जून से लेकर अब तक देशभर में 807.7 मिलीमीटर बारिश हुई है जो औसत बारिश 751.5 मिलीमीटर से 7 फीसदी अधिक है.