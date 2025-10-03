मॉनसून की विदाई के बाद बारिश का यूटर्न, पंजाब-हरियाणा में बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट

अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है. भारत के कई राज्यों में मॉनसून की विदाई के बाद भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब और हरियाणा में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 6 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. इसके अलावा भी भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है.

समुद्री इलाकों में बने दो लो-प्रेशर एरिया

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, भारतीय समुद्री इलाकों में इस वक्त दो लो-प्रेशर एरिया बने हुए हैं. पश्चिमी हिस्से में लो प्रेशर एरिया कच्छ की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पूर्वी अरब सागर में एक्टिव है. बताया जा रहा है कि अगले 12 से 24 घंटे में इसके पूरी तरह अरब सागर में पहुंचकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है.

इसका सेंटर 22°N और 68°E के पास बताया जा रहा है, इसका मतलब यह जमीन और समुद्र के काफी करीब है. इस सिस्टम के चारों ओर करीब 50 किमी/घंटा की स्पीड से हवाएं चल रही हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए उत्तर-पश्चिम अरब सागर तक पहुंच सकता है.

वहीं, दूसरा लो-प्रेशर एरिया पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बताया जा रहा है, जो कि अब लो प्रेशन बन गया है. बताया जा रहा है कि इसका केंद्र 15.5°N और 86°E पर है और इसके चारों ओर 55-60 किमी/घंटा की स्पीड से हवाएं चल रही हैं.

इन राज्यों के मौसम पर दिखेगा असर:

• पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो सकती है,

• मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है.

• उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश और खराब मौसम का देखने को मिल सकता है.

• 6 और 7 अक्टूबर को इन इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है.

मौसम विभाग ने भी जारी किया अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 5 और 7 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में येलो अलर्ट बताया गया है. वहीं 6 अक्टूबर को इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 6 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.

