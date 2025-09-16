scorecardresearch
 

J&K: गुलाम नबी आजाद की पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर की फायरिंग

जम्मू-कश्मीर के चंदूरा इलाके में गुलाम नबी आजाद पार्टी से जुड़े नेता मोहम्मद यूसुफ मीर के घर दो नकाबपोश बदमाशों ने देर रात फायरिंग की. लिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

जम्मू-कश्मीर में स्थानीय नेता के घर फायरिंग. (Photo: Representational)
जम्मू-कश्मीर के चंदूरा इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई, जब दो नकाबपोश बदमाशों ने सोमवार देर रात गुलाम नबी आजाद पार्टी से जुड़े एक स्थानीय नेता मोहम्मद यूसुफ मीर के घर फायरिंग कर दी. इस संबंध में मीर ने चदूरा थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है.

मोहम्मद यूसुफ मीर ने चदूरा थाना पुलिस को बताया कि देर रात दो नकाबपोश लोग उनके घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि वे उन्हें धमका रहे थे और उन्हें डरा रहे थे. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

शिकायत के अनुसार, दोनों हमलावरों के पास पिस्तौल थी और उन्होंने यूसुफ मीर के घर के पास दो राउंड फायरिंग की. इसके बाद मौके से फरार हो गए. यूसुफ मीर ने पुलिस को हमले के दौरान इस्तेमाल की गई एक खाली कारतूस भी सौंप है. पुलिस ने इसे जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है.

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि दो नकाबपोश बदमाश यूसुफ मीर के घर से निकलते हुए दिख रहे हैं. पुलिस इस फुटेज का इस्तेमाल करके हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

