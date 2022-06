मणिपुर में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड, अबतक 6 लोगों की मौत, करीब 30 लोग लापता

मणिपुर में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड हुआ है. इसमें अबतक छह लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है. मणिपुर में यह लैंडस्लाइड नोनी जिले में हुआ. वहां तुपुल रेलवे स्टेशन के पास भारतीय सेना की 107 Territorial Army का कैंप लगा हुआ था. उस लोकेशन को भी लैंड स्लाइड में नुकसान पहुंचा है.

टेरिटोरियल आर्मी ने फिलहाल उनके दो लोगों की मौत की जानकारी दी है. वहीं 20 लोग लापता बताये गए हैं. गांववालों ने भी एक बच्चे समेत पांच लोगों के लापता होने की बात कही है. इसके साथ-साथ रेलवे स्टाफ से 6-7 लोग भी गायब हैं.

लैंडस्लाइड के बाद मणिपुर सरकार एक्शन मोड में है. सीएम एन बीरेन सिंह ने लैंडस्लाइड की जानकारी लेने के लिए आपातकालीन मीटिंग बुलाई है.

Noney, Manipur | Massive landslide triggered by incessant rains caused damage to Tupul station building of ongoing Jiribam – Imphal new line project. Landslide also stuck the track formation, camps of construction workers. Rescue operations in progress: NF Railway CPRO pic.twitter.com/5fzxzQcCki