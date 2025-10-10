कुछ दिन से लॉज में ठहरे थे युवक-युवती... अब दोनों की मिली डेडबॉडी, रूम में संदिग्ध तरीके से लगी आग

येलेहांका न्यू टाउन के कूल कम्फर्ट लॉज में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां संदिग्ध तरीके से आग लगने से एक युवक और युवती की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 25 वर्षीय रमेश बंदिवद्दर और 24 वर्षीय कावेरी बडिगेर के रूप में हुई है. रमेश गजेंद्रगड़ा गडग जिले का रहने वाला था. वहीं कावेरी बागलकोट जिले की रहने वाली थी.

पुलिस का कहना है कि कावेरी ने लॉज के रिसेप्शन पर कॉल कर आग लगने की सूचना दी थी. जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तो पाया कि तीसरी मंजिल के एयर कंडीशन रूम का दरवाजा अंदर से बंद था. टीम को दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसना पड़ा.

कमरे में रमेश की डेडबॉडी मिली, जो जल चुकी थी. वहीं कावेरी को वॉशरूम में बेहोशी की हालत में पाया गया, जो वहां भी अंदर से बंद थी. इसके बाद दोनों को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह घटना आग हादसा थी या आत्महत्या. शुरुआती रिपोर्ट में कमरे में लगी आग का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है.

लॉज प्रबंधन का कहना है कि दोनों युवक-युवती लॉज में कुछ दिन से ठहरे हुए थे. फायर ब्रिगेड और पुलिस दोनों ने घटनास्थल का मुआयना किया और कमरे के भीतर की स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले की गहन जांच जारी है.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आग के कारण दोनों की मृत्यु हुई या कमरे के भीतर किसी अन्य कारण से हादसा हुआ. अधिकारियों ने आग की वजह और मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए सुराग जुटाने और फोरेंसिक जांच तेज कर दी है.

