पैसों की तंगी और इलाज का खर्च...केबल से घोंटा अस्पताल में पड़ी पत्नी की गला और कूद गया बिल्डिंग से

केरल के तिरुवनन्तपुरम में एक हत्या और आत्महत्या के मामले ने सनसनी फैला दी है.पुलिस ने बताया कि यहां गुरुवार को एक 73 वर्षीय व्यक्ति ने एक निजी अस्पताल में अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद उसी इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस के अनुसार, कराकुलम निवासी 63 साल की जयति को किडनी संबंधी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका डायलिसिस हुआ था. इस दौरान उनके पति, भासुरन अचारी, अस्पताल में अटेंडेंट के रूप में मौजूद थे.

एफआईआर के अनुसार, अस्पताल के कमरा नंबर 218 में रात 1 बजे से सुबह 4.30 बजे के बीच भासुरन ने जयति की कथित तौर पर केबल वायर से गला घोंटकर हत्या कर दी. यह भी कहा गया है कि हत्या कथित तौर पर इलाज के खर्च से जुड़े वित्तीय मुद्दों के कारण की गई थी.

तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज पुलिस ने कहा कि सुबह करीब 4.30 बजे जयति की देखभाल करने गई नर्सों ने उन्हें मृत पाया. कुछ ही देर बाद, भासुरन ने कथित तौर पर अस्पताल की पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.

हालांकि,उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जयति की मौत के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. भसुरन की मौत के मामले में अप्राकृतिक मौत का एक और मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस ने बताया कि दंपति के दो बच्चे हैं. पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

