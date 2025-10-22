अफेयर के शक में पत्नी का मर्डर, ड्रम में लाश भरकर दफना दिया कब्रिस्तान में...ऐसे खुला राज

तमिलनाडु के चेन्नई में बुधवार को तीस वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उसकी पत्नी का शव पड़ोसी तिरुवल्लूर जिले में एक कब्रिस्तान के पास एक ड्रम में बंद करके दफनाया हुआ मिला था.
तिरुवल्लूर जिले के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला ने बताया कि सिलम्बरासन नाम के व्यक्ति ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. शुक्ला ने कहा, 'उसने 14 अगस्त को अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव को घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर फेंकने की बात कबूल की है.' सूचना के आधार पर पुलिस ने शव बरामद किया है.
एसपी के अनुसार,'सिलम्बरासन को शक था कि उसकी 26 वर्षीय पत्नी प्रिया के कई अफेयर्स थे. हमारी जांच से पता चला है कि इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था.'
एसपी ने बताया कि प्रिया के पिता श्रीनिवासन ने अरम्बक्कम पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शुक्ला ने कहा, 'जब वह अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है.'पुलिस ने बताया कि लापता होने से ठीक पहले, प्रिया अरणी के पास पुडुपलायम में अपने माता-पिता के घर गई थी और उनसे कहा था कि वह अपने पति से अलग होना चाहती है. लेकिन उसके परिवार ने उसे अपने पति के पास वापस जाने के लिए मना लिया था.
जब प्रिया के दोनों बेटों ने अपने नाना को बताया कि उन्होंने लगभग दो महीने से अपनी मां को नहीं देखा है, तो श्रीनिवासन ने तुरंत पुलिस के पास जाने का फैसला किया. एसपी ने कहा, 'जब हमने सिलंबरासन से पूछताछ की, तो वह अपनी कहानी बदलता रहा, इसलिए हमें शक हुआ और हमने गहराई से जांच शुरू की. आखिरकार, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.'
एसपी ने कहा कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सिलंबरासन को 15 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है. शुक्ला ने कहा, 'हमने प्रथम दृष्टया हत्या का कारण पता लगा लिया है . मालूम हुआ कि आरोपी को अपनी पत्नी पर एक्सट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर शक था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, परिणाम आने के बाद हम मामले को सुलझा सकेंगे. हम अन्य संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं.'