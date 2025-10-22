scorecardresearch
 

Feedback

अफेयर के शक में पत्नी का मर्डर, ड्रम में लाश भरकर दफना दिया कब्रिस्तान में...ऐसे खुला राज

चेन्नई में सिलंबरासन नामक व्यक्ति को अपनी पत्नी प्रिया की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने 14 अगस्त को गला घोंटकर हत्या करने और शव को ड्रम में बंद कर कब्रिस्तान के पास दफनाने की बात कबूल की. उसे पत्नी के अफेयर पर शक था. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम और जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पत्नी का मर्डर! पति ने ड्रम में भरकर दफना दिया (Photo: Representational Image)
पत्नी का मर्डर! पति ने ड्रम में भरकर दफना दिया (Photo: Representational Image)

तमिलनाडु के चेन्नई में बुधवार को तीस वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उसकी पत्नी का शव पड़ोसी तिरुवल्लूर जिले में एक कब्रिस्तान के पास एक ड्रम में बंद करके दफनाया हुआ मिला था.

तिरुवल्लूर जिले के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला ने बताया कि सिलम्बरासन नाम के व्यक्ति ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. शुक्ला ने कहा, 'उसने 14 अगस्त को अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव को घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर फेंकने की बात कबूल की है.' सूचना के आधार पर पुलिस ने शव बरामद किया है.

एसपी के अनुसार,'सिलम्बरासन को शक था कि उसकी 26 वर्षीय पत्नी प्रिया के कई अफेयर्स थे. हमारी जांच से पता चला है कि इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था.'
 
एसपी ने बताया कि प्रिया के पिता श्रीनिवासन ने अरम्बक्कम पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शुक्ला ने कहा, 'जब वह अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है.'पुलिस ने बताया कि लापता होने से ठीक पहले, प्रिया अरणी के पास पुडुपलायम में अपने माता-पिता के घर गई थी और उनसे कहा था कि वह अपने पति से अलग होना चाहती है. लेकिन उसके परिवार ने उसे अपने पति के पास वापस जाने के लिए मना लिया था.

सम्बंधित ख़बरें

रंजीत को शक था कि उसकी मां का आशीष से अफेयर है. (Photo: Representational)
मां से अफेयर के शक में बेटे ने की दोस्त की हत्या, ऐसे बनाया खौफनाक प्लान 
knife
देवर से था भाभी का अफेयर, मायके से आकर भाई ने बीच सड़क बहन पर चलाए ताबड़तोड़ चाकू  
chennai animal abuse
'लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला', पुलिस क्वार्टर में कुत्तों पर बर्बरता का आरोप 
फ्लाइट में महिला से छेड़छाड़. (Photo: Representational )
सोते समय गलत तरीके से छूने लगा यात्री, चेन्नई से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में 38 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ 
श्रीसन फार्मा के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी.(Photo:PTI)
कोल्ड्रिफ बनाने वाली श्रीसन फार्मा का लाइसेंस रद्द, कंपनी के ठिकानों पर ED की रेड 
Advertisement

जब प्रिया के दोनों बेटों ने अपने नाना को बताया कि उन्होंने लगभग दो महीने से अपनी मां को नहीं देखा है, तो श्रीनिवासन ने तुरंत पुलिस के पास जाने का फैसला किया. एसपी ने कहा, 'जब हमने सिलंबरासन से पूछताछ की, तो वह अपनी कहानी बदलता रहा, इसलिए हमें शक हुआ और हमने गहराई से जांच शुरू की. आखिरकार, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.'

एसपी ने कहा कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सिलंबरासन को 15 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है. शुक्ला ने कहा, 'हमने प्रथम दृष्टया हत्या का कारण पता लगा लिया है . मालूम हुआ कि आरोपी को अपनी पत्नी पर एक्सट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर शक था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, परिणाम आने के बाद हम मामले को सुलझा सकेंगे. हम अन्य संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement