scorecardresearch
 

Feedback

बीवी का चल रहा था अफेयर... बॉयफ्रेंड के साथ छत पर मिली, पति ने देखा तो उठाया खौफनाक कदम

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में बेवफाई के शक में एक शख्स ने पत्नी और उसके प्रेमी थंगारासु का सिर धड़ से अलग कर दिया. वह दोनों के सिर बाइक पर बांधकर वेल्लोर सेंट्रल जेल पहुंचा और पुलिस के हवाले हो गया. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, जबकि दंपति की तीन बेटियां सदमे में हैं.

Advertisement
X
कल्लाकुरिची में एक शख्स ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के सिर धड़ से अलग कर दिए और उन्हें लेकर सेंट्रल जेल पहुंच गया. (Photo: ITG)
कल्लाकुरिची में एक शख्स ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के सिर धड़ से अलग कर दिए और उन्हें लेकर सेंट्रल जेल पहुंच गया. (Photo: ITG)

तमिलनाडू के कल्लाकुरिची में प्रेम प्रसंग के चलते खूनी खेल ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसकी बेवफाई की ऐसी सजा दी जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा. उसने पत्नी और उसके प्रेमी , दोनों के ही सिर धड़ से अलग कर दिए. 

दरअसल, 48 साल के लकड़हारे कोलंजी को अपनी 37 साल की पत्नी लक्ष्मी पर लंबे समय से शक था कि उसका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है. ऐसे में उसने पत्नी के लिए जाल बिछाते हुए कहा कि  वह मंगलवार की रात शहर से बाहर रहेगा और घर से निकल गया. लेकिन वह देर रात चुपचाप वापस आ गया. यहां उसने लक्ष्मी को उसके प्रेमी थंगारासु के साथ छत पर रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद जो हुआ वह बेहद भयावह था. उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया. वह भी इस कदर कि दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए.  

एक भयावह कृत्य के बाद कोलांजी ने दोनों के सिर अपनी दुपहिया गाड़ी पर बांधे और वेल्लोर सेंट्रल जेल के गेट पर कर दिया. उसने अपने अपराध के सबूत के तौर पर सिर अपने हाथ में लिए हुए थे. घटनास्थल पर, वंजाराम पुलिस ने लक्ष्मी और थंगारासु के बिना सिर के शव बरामद किए. दंपति की तीन छोटी बेटियां अब सदमे में हैं क्योंकि अब मां नहीं है और उनके पिता न्यायिक हिरासत में हैं. उस पर ऐसे डबल मर्डर का आरोप है जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Meerut Amit Murder Case
बीवी की बेवफाई, सांप का आइडिया और कत्ल की साजिश... मेरठ हत्याकांड की असली कहानी  
पत्नी की बेवफाई के चलते युवक ने दी जान
पत्नी की बेवफाई के चलते युवक ने दी जान... आत्महत्या से पहले बनाए Video में बयां किया दर्द 
Signs of cheating in relationship
कहीं आपके साथ बेवफाई तो नहीं कर रहा आपका पार्टनर, इन 3 संकेतों से पहचानें 
सांकेतिक तस्वीर
शादी की फिर चला गया विदेश... बेवफाई जानने जब अमेरिका पहुंची पत्नी तो पहचानने से ही कर किया इनकार 
Tamil Nadu 2026 elections: DMK, AIADMK, BJP, Congress clash over anti-incumbency, Vijay’s TVK and Centre-state ties at India Today Conclave South
'स्टालिन ऐलान करें कि उदयनिधि नहीं होंगे उत्तराधिकारी', AIADMK की CM को चुनौती, DMK ने किया पलटवार 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement