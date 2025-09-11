बीवी का चल रहा था अफेयर... बॉयफ्रेंड के साथ छत पर मिली, पति ने देखा तो उठाया खौफनाक कदम

तमिलनाडू के कल्लाकुरिची में प्रेम प्रसंग के चलते खूनी खेल ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसकी बेवफाई की ऐसी सजा दी जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा. उसने पत्नी और उसके प्रेमी , दोनों के ही सिर धड़ से अलग कर दिए.

दरअसल, 48 साल के लकड़हारे कोलंजी को अपनी 37 साल की पत्नी लक्ष्मी पर लंबे समय से शक था कि उसका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है. ऐसे में उसने पत्नी के लिए जाल बिछाते हुए कहा कि वह मंगलवार की रात शहर से बाहर रहेगा और घर से निकल गया. लेकिन वह देर रात चुपचाप वापस आ गया. यहां उसने लक्ष्मी को उसके प्रेमी थंगारासु के साथ छत पर रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद जो हुआ वह बेहद भयावह था. उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया. वह भी इस कदर कि दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए.

एक भयावह कृत्य के बाद कोलांजी ने दोनों के सिर अपनी दुपहिया गाड़ी पर बांधे और वेल्लोर सेंट्रल जेल के गेट पर कर दिया. उसने अपने अपराध के सबूत के तौर पर सिर अपने हाथ में लिए हुए थे. घटनास्थल पर, वंजाराम पुलिस ने लक्ष्मी और थंगारासु के बिना सिर के शव बरामद किए. दंपति की तीन छोटी बेटियां अब सदमे में हैं क्योंकि अब मां नहीं है और उनके पिता न्यायिक हिरासत में हैं. उस पर ऐसे डबल मर्डर का आरोप है जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है.

