'नेशनल हेराल्ड केस गांधी परिवार को सताने के लिए...', कांग्रेस अध्यक्ष का सरकार पर वार

नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी सरकार पर आक्रामक हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेे ने सरकार पर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लगाया ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप (Photo: Screengrab)
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉण्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी कांग्रेस पार्टी अब इसे लेकर आक्रामक मोड में आ गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि द्वेष में केस किए जा रहे हैं. उन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर कहा कि ये पेपर आज का नहीं है. 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने इस पेपर की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आजादी दिलाना था. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए केस डाले जा रहे हैं. खासकर गांधी फैमिली को सताने के लिए ही ये केस डाला गया है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है.

उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है. कोई व्यक्ति शिकायत डालता है और ये कार्रवाई करते हैं. जिसमें कोई दम नहीं है, उसमें दम भरने की कोशिश करके हर किसी को ये परेशान कर रहे हैं. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के बहुत से नेता और कई लोग जो आज उनके साथ हैं, ऐसे 50 लोगों को ईडी का केस डालकर इन्होंने (सरकार ने) सताया.

यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार

उन्होंने दावा किया कि ईडी-सीबीआई के केस डालकर उनका राजनीतिक उपयोग किया गया. केस डालकर कई सांसदों को इन्होंने (सरकार ने) अपनी तरफ लिया, कई जगह सरकारें बनाईं. खड़गे ने दावा किया कि यह सारी चीजें वह किए हैं और आज फैसला न्याय के पक्ष में आया है. इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. सत्य की हमेशा जीत होती है. जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत करते हैं, उनका अभिनंदन करता हूं.

यह भी पढ़ें: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत, ED की चार्जशीट पर कोर्ट के फैसले का असर क्या?

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये फैसला मोदी जी और शाह के मुंह पर तमाचे की तरह है. उन्हें इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनको ये समझना चाहिए कि भविष्य में अगर वह ऐसा करेंगे, तो लोग चुप नहीं बैठेंगे. खड़गे ने कहा कि हम इसे लेकर राजनीतिक लड़ाई भी लड़ते आए हैं. हमने रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया.

यह भी पढ़ें: नेशनल हेराल्ड केस में फंस गया ‘झोल’, गांधी परिवार को कितनी बड़ी राहत है, और आगे क्या?

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे और इनको (सरकार को) सबक सिखाएंगे. अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस के फैक्ट गिनाए और कहा कि यह एक खोखला केस है. एक सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्याय प्रक्रिया में हार के बाद अपील का अधिकार है. इससे हार कम नहीं हो जाती.

---- समाप्त ----
