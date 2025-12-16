scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत, ED की चार्जशीट पर कोर्ट के फैसले का असर क्या?

नेशनल हेराल्ड केस में विशेष अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. ईडी के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

Advertisement
X
कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेने से किया इनकार (Photo: ITG)
कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेने से किया इनकार (Photo: ITG)

नेशनल हेराल्ड केस में विशेष अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने की कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही नेशनल हेराल्ड केस में अन्य आरोपियों को फौरी राहत दे दी है. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले का ट्रायल अब थम गया है.

नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव क्या होगा? अब इसे लेकर बात होने लगी है. अगर कोर्ट चार्जशीट स्वीकार करता, तो गांधी परिवार को इस मामले में आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाता. ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसे गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत और जांच एजेंसी ईडी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है.

ईडी के लिए यह इसलिए झटका है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी जांच और चार्जशीट कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है. कोर्ट ने यह उल्लेख भी किया है कि संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. कोर्ट के चार्जशीट स्वीकार नहीं करने की वजह से अब इस मामले में ट्रायल नहीं चल सकेगा.

सम्बंधित ख़बरें

नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी-सोनिया गांधी को कितनी राहत?
नेशनल हेराल्ड केस में फंस गया ‘झोल’, गांधी परिवार को कितनी बड़ी राहत है, और आगे क्या? 
Immediate relief to Gandhi family in National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को मिली राहत, ED का अगला कदम क्या?  
ahul Gandhi and Sonia Gandhi
FIR, चार्जशीट और मनी लॉन्ड्रिंग पर कानूनी जंग... नेशनल हेराल्ड केस में आगे क्या? ED ने बताया 
National Herald case
National Herald case, Rahul, Sonia Gandhi को मिली राहत 
Sonia Gandhi and rahul gandhi
सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार 
Advertisement

यह भी पढ़ें: नेशनल हेराल्ड केस में फंस गया ‘झोल’, गांधी परिवार को कितनी बड़ी राहत है, और आगे क्या?

हालांकि, यह राहत प्रक्रिया के आधार पर है और आरोप के गुण-दोष से इसका कोई लेना-देना नहीं है. कोर्ट ने आरोपियों के दोषी या निर्दोष होने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है. पीएमएल के तहत कार्यवाही से आरोपियों को राहत इसलिए मिल गई, क्योंकि बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस आगे नहीं बढ़ सकता. बिना एफआईआर के ईडी की शिकायत कानूनी रूप से नहीं टिक पाई.

यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार

अब आगे क्या?

ईडी की चार्जशीट कोर्ट में गिर जाने के बाद अब नजरें आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दर्ज एफआईआर पर टिक गई हैं. ईडी उस एफआईआर को लेकर क्या कदम उठाती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, अब आगे की कार्यवाही इस पर निर्भर करेगी. कोर्ट का यह आदेश गांधी परिवार के पक्ष में कानूनी प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है. गांधी परिवार को फिलहाल लंबी आपराधिक प्रक्रिया समन, आरोप तय होने और ट्रायल से राहत मिल गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement