महाराष्ट्र की दवा फैक्ट्री में गैस रिसाव से 4 की मौत, 2 घायल

महाराष्ट्र के बोईसर तारापुर MIDC में एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण चार लोगों की मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब फैक्ट्री के कुछ मजदूर रिसाव की चपेट में आ गए.

दवा फैक्ट्री में गैस रिसाव से कई लोगों की मौत (Photo: ITG)
महाराष्ट्र में पालघर के बोईसर तारापुर MIDC में एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ. यह घटना गुरुवार को हुई, जिसमें चार मजदूरों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. फैक्ट्री में कुल 6 कर्मचारी गैस रिसाव से प्रभावित हुए थे. मरने वालों की पहचान कल्पेश राउत, बंगाली ठाकुर, धीरज प्रजापति और कमलेश यादव के रूप में हुई है, जबकि घायल रोहन शिंदे और नीलेश हदल एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं.

फैक्ट्री में गैस रिसाव के बाद कुल 6 मजदूर प्रभावित हुए थे. उनमें से चार की मौत हो गई, जबकि दो अन्य को गंभीर हालत में बोईसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

मृतक के एक दोस्त, राधे सिंह ने बताया कि मजदूर एक फैक्ट्री अधिकारी को बचाने के लिए गए थे, जिसके कारण वे बुरी तरह प्रभावित हुए.

मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका...

अधिकारियों को डर है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. गैस रिसाव के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

(मोहम्मद हुसैन खान के इनपुट के साथ)

