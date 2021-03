kolkata Fire: 9 की मौत, बिल्डिंग में था ईस्टर्न रेलवे का कार्यालय, पूर्वी भारत में कंप्यूटराइज टिकट बुकिंग प्रभावित

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर सोमवार शाम न्यू कोयलाघाट बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर लगी आग की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है. इस आग लगने की वजह से पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस (पीआरएस) सर्वर का पावर कट कर दिया गया जिससे आग पर जल्दी काबू पाया जा सके. पावट कट के कारण रेलवे की टिकट बुकिंग सेवा प्रभावित हुई है. दरअसल, इस बिल्डिंग में ईस्टर्न रेलवे (Eastern Railways) का कार्यालय है.

टिकट बुकिंग प्रभावित

आग के कारण कोलकाता पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस (पीआरएस) का सर्वर ठप हो गया है. सर्वर डाउन होने के कारण पूर्वी भारत में कंप्यूटराइज टिकट बुकिंग प्रभावित हुई है.



रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने इस घटना पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि इस त्रासदी में चार दमकलकर्मी, दो रेलवे कर्मी और एक ASI समेत 9 लोगों की जान गई है. रेल मंत्री ने रेलवे की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि आग की वजह जानने के लिए एक रेलवे के चार अधिकारियों के नेतृत्व में उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है.

All possible assistance has been provided by the Railways to the State Govt during this unfortunate fire accident. A high level inquiry consisting of four Principal heads of Railway departments has been ordered to ascertain the cause of the fire. — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 8, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आग की इस घटना पर दुख व्यक्त किया है. साथ ही हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपये एवं घायलों को 50 हजार रुपये की मदद देने का ऐलान किया है.

PM @narendramodi has approved an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who have lost their lives due to the tragic fire in Kolkata. Rs. 50,000 would be given to those seriously injured. — PMO India (@PMOIndia) March 9, 2021

वहीं, ईस्टर्न रेलवे ने भी जानकारी दी कि अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पायी है. रेलवे ने इस हादसे की उच्चस्तरीय जांच का आदेश दे दिया है.

Unfortunate incident of fire in New Koilaghat Building, Eastern Railway, Kolkata on 8.3.2021. High level enquiry ordered by Eastern Railway. pic.twitter.com/mLgAvCzYV7 — Eastern Railway (@EasternRailway) March 8, 2021

घटना स्थल पर पहुंचीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत दुखद है. मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो रेलवे की है. ममता ने कहा कि रेलवे ने बिल्डिंग का नक्शा उपलब्ध नहीं कराया है.