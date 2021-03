कोलकाता: इमारत में आग से दमकलकर्मियों समेत 7 की मौत, आधी रात ममता मौके पर पहुंचीं

कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 17वीं मंजिल पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई. फिलहाल ज्यादातर हिस्सों आग पर काबू पा लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, मृतकों में 2 आरपीएफ के जवान, एक एएसआई और चार दमकल कर्मचारी शामिल हैं. राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है.

घटना की जानकारी के बाद मौके पर सीएम ममता बनर्जी भी पहुंचीं. इसके अलावा मंत्री सुजीत बोस और फिरहाद हाकिम भी मौके पर पहुंचे. फिलहाल पुलिस कमिश्नर दमकल कर्मियों के साथ मौके पर मौजूद हैं. आग की खबर मिलते ही इमारत के आसपास ट्रैफिक बंद कर दिया गया और इमारत को खाली करा लिया गया था.

West Bengal: Fire breaks out on the 13th floor of a multi- storey building at Strand road in Kolkata. 8 fire tenders reach the spot. More details awaited pic.twitter.com/DLzrmBZDkF