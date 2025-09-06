अबू धाबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, 2 घंटे हवा में रहने के बाद कोच्चि लौटी

कोच्चि से अबू धाबी जा रही इंडिगो की एक उड़ान को शनिवार तड़के तकनीकी खराबी के कारण वापस कोच्चि लौटना पड़ा. बताया जा रहा है कि पायलट ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित रूप से फ्लाइट को वापस उतारने का फैसला किया. इस घटना के बाद एयरलाइन यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, कोच्चि एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद से ये फ्लाइट लगभग दो घंटे तक हवा में रही, लेकिन तकनीकी समस्या के चलते इसे वापस कोच्चि एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा.

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह इंडिगो की फ्लाइट ने कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अबू धाबी के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान के दौरान लगभग दो घंटे बाद फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला. इसके बाद सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पायलट ने फ्लाइट को वापस कोच्चि लौटाने का फैसला किया. फ्लाइट ने सुरक्षित रूप से कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर ली है और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से फ्लाइट से उतार लिया गया है. हालांकि, अभी इस बारे में इंडिगो ने अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

