केरलः विजयन की नई कैबिनेट में शैलजा को भी जगह नहीं, शशि थरूर ने जताया दुख

केरल में पिनराई विजयन की नई सरकार में पुराने मंत्रियों को जगह नहीं मिली है. नई सरकार में पिछली सरकार में मंत्री रहे सभी चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इसमें सबसे बड़ा नाम केके शैलजा का भी है. शैलजा विजयन की पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थीं.

विजयन की पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहीं केके शैलजा ने कोरोना से निपटने के मामले में काफी सुर्खियां बटोरी थीं और उनकी देश विदेश में तारीफ भी हुई थीं. हालांकि इस बार नए मंत्रिमंडल में वह अपने लिए जगह नहीं बना सकीं.

केरल में मंगलवार को विजयन सरकार के नए मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया, हालांकि इसमें पिछले मंत्रिमंडल में शामिल किसी भी मंत्री को जगह नहीं दी गई है.

कांग्रेस नेता ने जताया दुख

विजयन सरकार में शैलजा को फिर से शामिल नहीं किए जाने पर केरल से कांग्रेस सांसद और नेता शशि थरूर ने ट्वीट पर अफसोस जताया.

Sorry to see @shailajateacher leave the Kerala cabinet. Aside from her reputed competence & efficiency, I always found her helpful, responsive & accessible as Health Minister, esp during the #Covid crisis. She will be missed.