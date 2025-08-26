J&K: किरेन रिजिजू और उनकी टीम ने बचाई दो लोगों की जान, नदी में गिर गया था वाहन

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और उनकी टीम ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में एक साहसिक कार्य करते हुए दो लोगों की जान बचाई, जब उनकी गाड़ी सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी. ये घटना उस वक्त हुई, जब रिजिजू का काफिला कारगिल की ओर जा रहा था.
अधिकारियों के अनुसार, ये हादसा तब हुआ, जब रिजिजू का काफिला कारगिल की ओर बढ़ रहा था. उनके काफिले के ठीक आगे चल रही एक गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर नियंत्रण खो बैठी और नदी में जा गिरी. हादसे को देखते ही रिजिजू और उनकी टीम के सदस्य तुरंत हरकत में आए और मौके पर पहुंचकर दोनों यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.
इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री ने अपनी सोनमर्ग के रास्ते लद्दाख की यात्रा के कुछ पल साझा किए. उन्होंने गंदरबल और कारगिल प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि मैं गंदरबल और कारगिल दोनों प्रशासनों का आभारी हूं. सोनमर्ग के वरिष्ठ गाइड मोहम्मद सिदिक मीर और अन्य दोस्तों का शानदार साथ के लिए धन्यवाद.
Before reaching Drass in Ladakh, one vehicle fell into the river just ahead of our Convoy. Luckily, we were on time and both persons survived. https://t.co/23EfX6bcOd pic.twitter.com/0xkNkebcws— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 26, 2025
रिजिजू ने सोनमर्ग में अपने ठहराव को यादगार पल करार देते हुए कश्मीर इलाके में हो रहे बदलावों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, 'आम लोगों का असली विकास अब हो रहा है.'