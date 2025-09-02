केरल: घरेलू बहस में बेटे ने दिया पिता को धक्का, जमीन में गिरकर हो गई मौत

केरल के तिरुवनंतपुरम से रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक घरेलू झगड़े में एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई. पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी कि देर रात परिवार में हुए झगड़े के दौरान मृतक के बेटे ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया लेकिन इतने में बुजुर्ग की मौत हो गई.

कुट्टीचल के वंचिक्कुझी निवासी रवींद्रन, अपने 35 साल बेटे निषाद को उसकी पत्नी और मां से झगड़ा करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे. वे बीच में आए तो निषाद ने उन्हें जोर से धक्का दिया जिससे वे नीचे गिर गए और उनकी जान चली गई.

पुलिस ने बताया कि वह हृदय रोगी थे और गिरने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. यहां आधी रात के आसपास उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने निषाद को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना पारिवारिक विवाद के कारण हुई प्रतीत होती है.

बता दें कि बीते जुलाई में यूपी के इटावा से ऐसा ही मामला सामने आया था. यहां के बसरेहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुगावली में एक दबंग ने ग्राम प्रधान को इस तरह से धक्का मारा कि औंधे मुंह गिरने से उनकी तुरंत मौत हो गई. जानकारी मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई. दरअसल, ग्राम पंचायत दुगावली के ग्राम प्रधान 80 साल के शंभू दयाल बाल्मीकि के पास गांव का ही एक दबंग 35 साल का मुकेश यादव पहुंचा था. वह उनसे पंचायत में होने वाले कार्यों के बारे में बहस करने लगा. वह शौचालय न मिलने की शिकायत भी करने लगा. इस दौरान उसको गुस्सा आ गया और उसने ग्राम प्रधान को इतनी तेज धक्का मारा कि वह जमीन पर गिर गए बेहोश हो गए. फिर उनकी मौत हो गई.

