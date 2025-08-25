दो महिलाओं को मिले गालियों से भरे खत, एक कॉलेज की सुप्रिटेंडेंट तो दूसरी स्कूल की प्रिंसिपल 

केरल के पलक्कड़ में दो महिलाओं को गालियों से भरे खत मिलने का मामला सामने आया है. इनमें से एक महिला चित्तूर में एक कॉलेज की सीनियर सुप्रिटेंडेंट है जबकि दूसरी निजी स्कूल की प्रिंसिपल है. पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्हें डाक के जरिए गुमनाम पत्र मिले हैं जिनमें कथित तौर पर अभद्र कंटेंट है. जांचकर्ताओं ने मामला दर्ज कर लिया है और पत्र के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

एक अधिकारी ने कहा, 'पहला पत्र 19 अगस्त को कॉलेज अधिकारी के पास पहुंचा और उसमें अपमानजनक कमेंट्स थे. अगले दिन, स्कूल प्रिंसिपल को पत्र मिला, जिसमें एक छात्र के बारे में अखबार की कटिंग के साथ-साथ स्कूल और छात्र दोनों को निशाना बनाते हुए अपमानजनक टिप्पणियां भी शामिल थीं.'



दोनों संस्थानों के प्रबंधन की शिकायतों के आधार पर, चित्तूर पुलिस ने 21 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान) और 351(4) (अनाम संचार के माध्यम से आपराधिक धमकी) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(o) (अनाम कॉल, पत्र, संदेश, ईमेल या संदेशवाहक के माध्यम से उपद्रव करना) के तहत मामला दर्ज किया.

पुलिस को संदेह है कि दोनों पत्र एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं. अधिकारी ने कहा, 'हमें जिले के एक बुजुर्ग व्यक्ति पर संदेह है. इसकी पुष्टि के लिए आगे की जाँच जारी है.' ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि अप्रैल 2023 में, पलक्कड़ में एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को महिला पत्रकारों, न्यायिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को अपमानजनक गुमनाम पत्र भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया.

