scorecardresearch
 

Feedback

'गंदे मैसेज भेजे, होटल में मिलने को कहा...' एक्ट्रेस के गंभीर आरोपों के बाद विधायक ने यूथ कांग्रेस में पद से दिया इस्तीफा

पलक्कड़ से कांग्रेस विधायक और राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल मामकूटाथिल ने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनका इस्तीफ़ा उस समय आया है जब लेखिका हनी भास्करन और अभिनेत्री- मॉडल रीनी ऐन जॉर्ज ने उन पर अशोभनीय आचरण और आपत्तिजनक संदेश भेजने के गंभीर आरोप लगाए.

Advertisement
X
रिनी एन जॉर्ज और हनी भास्करन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बाद राहुल ममकूटथिल ने यूथ कांग्रेस के प्रधेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया (Photo: ITG)
रिनी एन जॉर्ज और हनी भास्करन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बाद राहुल ममकूटथिल ने यूथ कांग्रेस के प्रधेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया (Photo: ITG)

केरल में एक प्रमुख राजनीतिक दल के युवा नेता पर पूर्व पत्रकार, अभिनेत्री और मॉडल रिनी एन जॉर्ज द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक राहुल मैमकुट्टथिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

राहुल पर लेखिका हनी भास्करन और रिनी एन जॉर्ज ने आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया था. भले ही रिनी ने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने राहुल मामकूटाथिल का नाम लेकर उनके कार्यालय तक मार्च किया और इस्तीफ़े की मांग की.

राहुल मैमकुट्टथिल ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा, "मैं इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा हूं कि मैंने कुछ गलत किया है. युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी के पास अगले विधानसभा और पंचायत चुनावों से पहले करने के लिए बहुत काम है. वे मुझे सही ठहराने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते. मैं उनके समय का सम्मान करता हूं. हम सीपीआई (एम) सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे और चुनावों का सामना करेंगे."

सम्बंधित ख़बरें

Police team
स्कूल के बाहर मिला विस्फोटक, बच्चे ने खेल-खेल में फेंका तो हुआ जोरदार धमाका 
son killed father case disclosure
घरेलू विवाद, नशे की लत और मर्डर... कलयुगी बेटे ने पीट-पीटकर ले ली पिता की जान, मां घायल 
crime scene
नशे में चूर बेटे ने मां पर किया हमला, बीच बचाव करने लगा पिता तो पीट- पीटकर ले ली जान 
Natural calamities India
इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने ली 1600 लोगों की जान... जानिए क्यों आ रहीं इतनी आपदाएं? 
Brain-eating amoeba Naegleria fowleri
केरल में ‘ब्रेन-ईटिंग अमीबा’ से 9 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी 

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: ‘वोटर लिस्ट में गड़बड़ी’ वाले बयान पर कांग्रेस के मंत्री का इस्तीफा, समर्थन में उतरी बीजेपी

Advertisement

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था, बल्कि यह उनकी खुद की जिम्मेदारी थी.

रिनी ने लगाए थे गंभीर आरोप

गौरतलब है कि रिनी एन जॉर्ज ने बगैर किसी का नाम लिए बगैर एक युवा नेता पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने और होटल में मिलने के लिए बुलाने का आरोप लगाया था. उन्होंने बताया था कि पार्टी नेतृत्व को सूचित करने के बावजूद उस नेता को अवसर दिए गए.

रिनी ने यह भी कहा था कि कई राजनेताओं की पत्नियों और बेटियों को भी उस नेता से ऐसे ही अनुभव प्राप्त हुए हैं. हालांकि रिनी ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन बीजेपी ने राहुल मैमकुट्टथिल के खिलाफ मार्च निकालकर उनके इस्तीफे की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement