'गंदे मैसेज भेजे, होटल में मिलने को कहा...' एक्ट्रेस के गंभीर आरोपों के बाद विधायक ने यूथ कांग्रेस में पद से दिया इस्तीफा

केरल में एक प्रमुख राजनीतिक दल के युवा नेता पर पूर्व पत्रकार, अभिनेत्री और मॉडल रिनी एन जॉर्ज द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक राहुल मैमकुट्टथिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

राहुल पर लेखिका हनी भास्करन और रिनी एन जॉर्ज ने आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया था. भले ही रिनी ने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने राहुल मामकूटाथिल का नाम लेकर उनके कार्यालय तक मार्च किया और इस्तीफ़े की मांग की.

राहुल मैमकुट्टथिल ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा, "मैं इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा हूं कि मैंने कुछ गलत किया है. युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी के पास अगले विधानसभा और पंचायत चुनावों से पहले करने के लिए बहुत काम है. वे मुझे सही ठहराने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते. मैं उनके समय का सम्मान करता हूं. हम सीपीआई (एम) सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे और चुनावों का सामना करेंगे."

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था, बल्कि यह उनकी खुद की जिम्मेदारी थी.

रिनी ने लगाए थे गंभीर आरोप

गौरतलब है कि रिनी एन जॉर्ज ने बगैर किसी का नाम लिए बगैर एक युवा नेता पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने और होटल में मिलने के लिए बुलाने का आरोप लगाया था. उन्होंने बताया था कि पार्टी नेतृत्व को सूचित करने के बावजूद उस नेता को अवसर दिए गए.

रिनी ने यह भी कहा था कि कई राजनेताओं की पत्नियों और बेटियों को भी उस नेता से ऐसे ही अनुभव प्राप्त हुए हैं. हालांकि रिनी ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन बीजेपी ने राहुल मैमकुट्टथिल के खिलाफ मार्च निकालकर उनके इस्तीफे की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है.

