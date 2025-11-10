scorecardresearch
 

कोच्चि में वॉटर अथॉरिटी का फटा टैंक, 1 करोड़ लीटर पानी फैलने से शहर में जलभराव

केरल के कोच्चि के थाम्मनम इलाके में वॉटर अथॉरिटी का 1.35 करोड़ लीटर क्षमता वाला टैंक आज सुबह फट गया. हादसे में करीब दस घर जलभराव में डूब गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. टैंक के फटने से कोच्चि शहर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई.

फटने वाला टैंक शहर के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति करता है. (Photo: ITG)
केरल के कोच्चि में थाम्मनम इलाके में आज सुबह वॉटर अथॉरिटी का एक टैंक फट गया. यह टैंक 1.35 करोड़ लीटर की क्षमता वाला था. टैंक के फटने के कारण इलाके में जलभराव हो गया. टैंक के पीछे के करीब दस घर पानी में डूब गए. पानी के तेज बहाव से दीवारें गिर गईं और कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

यह कॉर्पोरेशन के 45वें डिवीजन का पानी का टैंक था, जो गिर गया. हादसे के वक्त टैंक में 1.15 करोड़ लीटर पानी मौजूद था. टैंक में दो चेंबर थे और इनमें से एक चेंबर की दीवार गिर गई.

यह हादसा सुबह जल्दी होने के कारण, लोगों को देर से पता चला, जिससे मुश्किलें दुगनी हो गईं. घटनास्थल पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे. यह टैंक कोच्चि शहर के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति करता है.

आज शहर में आपूर्ति बाधित

दुर्घटना के कारण आज शहर में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी. टैंक में मौजूद 1.15 करोड़ लीटर पानी तेजी से आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे भारी जलभराव और क्षति हुई.

