जब जमीन में धंसा राष्ट्रपति के हेलिकॉप्टर का पहिया... केरल के प्रमादोम का मामला

केरल के प्रमादोम स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद हेलीपैड टारमैक का एक हिस्सा धंस गया. मौके पर तैनात पुलिस और दमकल विभाग के कर्मियों ने शारीरिक रूप से हेलीकॉप्टर को धंसी हुई जगह से धकेल कर बाहर निकाला. यह घटना सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच सामने आई है. बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला मंदिर के दर्शन के लिए केरल पहुंचीं हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर का वजन सहन न कर पाने की वजह से प्रमादोम स्टेडियम में बना हेलीपैड टारमैक का एक हिस्सा नीचे धंस गया. घटना के वक्त राष्ट्रपति मुर्मू हेलिकॉप्टर के अंदर नहीं थीं.

अचानक सामने आई स्थिति से निपटने के लिए, वहां मौजूद पुलिस और दमकल विभाग के जवानों ने तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने मिलकर हेलीकॉप्टर को धंसी हुई जगह से बाहर की ओर धकेला. जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब राजभवन से सबरीमाला दर्शन के लिए निकल चुकी हैं.

जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए यह जगह अंतिम क्षणों में तय की गई थी. इसीलिए हेलीपैड को देर रात मंगलवार को बनाया गया था. कॉन्क्रीट पूरी तरह से सेट नहीं हो पाया था, जिसके कारण वह हेलीकॉप्टर का वजन नहीं संभाल सका और पहियों के छूने वाली जगह पर गड्ढे बन गए. पुलिस अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम के कारण लैंडिंग का स्थान निलक्कल से बदलकर प्रमादोम तय किया गया था.

पुलिस और दमकल कर्मियों ने धकेला हेलीकॉप्टर

राष्ट्रपति मुर्मू के पंपा के लिए सड़क मार्ग से रवाना होने के बाद, पुलिस और दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टर को धंसी हुई जगह से बाहर निकाला.

राष्ट्रपति का केरल दौरा...

राष्ट्रपति सचिवालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 24 अक्टूबर तक केरल दौरे पर हैं. राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी. 23 अक्टूबर को राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी. इसके बाद वे वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी. वे पलाई स्थित सेंट थॉमस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में भी शामिल होंगी.

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 24 अक्टूबर को, राष्ट्रपति एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

