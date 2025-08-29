scorecardresearch
 

केरल: घर में मिला मंत्री की भतीजी और उसके पति का जला हुआ शव, विदेश से आना वाला था बेटा

केरल में वन मंत्री ए.के. ससीन्द्रन की भतीजी और उनके पति के जले हुए शव कन्नूर स्थित घर में मिले पुलिस को सिर पर चोट और खून से सना हथौड़ा बरामद हुआ. शक है हत्या के बाद शव जलाए गए. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घर में मिला मंत्री एके ससींद्रन की भतीजी और उसके पति का जला हुआ शव (Photo: File Photo))
केरल के वन मंत्री ए. के. ससीन्द्रन की भतीजी और उनके पति की कन्नूर के घर में एकाएक मौत से सनसनी फैल गई. दोनों के जले हुए शव एक दिन पहले चिरक्कल स्थित उनके घर में मिले थे. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 67 साल की श्रीलेखा ए. के. और उनके 76 साल के पति प्रेमराजन पी. के. के रूप में हुई है, जो अकेले रहते थे क्योंकि उनके बेटे विदेश में काम करते थे.

पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे तब सामने आई जब दंपति का कार चालक विदेश से लौट रहे उनके बेटे को हवाई अड्डे से लेने के लिए गाड़ी लेने उनके घर पहुंचा. घर अंदर से बंद था और बार-बार खटखटाने के बावजूद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया और शव बरामद किए गए.

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान, उन्हें श्रीलेखा के सिर पर चोट के निशान मिले और घर से खून के धब्बों वाला एक हथौड़ा बरामद हुआ. पुलिस को शक है कि शवों को जलाने से पहले उसकी हत्या की गई होगी. पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दंपति को आखिरी बार बुधवार को देखा गया था. हालाँकि, पुलिस ने कहा कि घर में जबरन घुसने का कोई सबूत नहीं मिला है. बलियापट्टम पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को होने वाले पोस्टमॉर्टम के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा.

