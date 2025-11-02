scorecardresearch
 

Feedback

केरल में चरम गरीबी खत्म होने पर चीनी राजदूत की बधाई, CM विजयन ने जताया आभार

चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने केरल में चरम गरीबी खत्म करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को बधाई दी और इसे मानवता का साझा मिशन बताया. सीएम विजयन ने राजदूत की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए कहा कि यह उपलब्धि सामाजिक न्याय और मानव गरिमा के प्रति केरल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

Advertisement
X
केरल ने 1 नवंबर 2025 को केरल पिरवी दिवस के मौके पर खुद को चरम गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया. (File Photo: ITG)
केरल ने 1 नवंबर 2025 को केरल पिरवी दिवस के मौके पर खुद को चरम गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया. (File Photo: ITG)

चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने शनिवार को केरल सरकार को राज्य में 'चरम गरीबी' खत्म करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गरीबी खत्म करना पूरे मानव समाज का साझा लक्ष्य है. 

चीनी राजदूत ने दी बधाई

चीनी राजदूत ने लिखा, 'केरल को चरम गरीबी खत्म करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई. गरीबी को खत्म करना मानवता का साझा मिशन है.' राजदूत की इस प्रतिक्रिया पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आभार जताया. 

सम्बंधित ख़बरें

केरल की गरीबी उन्मूलन योजना हुई सफल (Photo: PTI)
केरल बना भारत का पहला राज्य जिसने मिटाई चरम गरीबी, मुख्यमंत्री विजयन ने किया ऐलान  
बॉलीवुड सेलेब्स की तरह करनी है शादी? ये शानदार डेस्टिनेशन हैं परफेक्ट 
Kerala Black Magic Row
काला जादू का शक, तंत्र-मंत्र का खेल... पति की खौफनाक हरकत, पत्नी पर डाली उबलती फिश करी 
woman shadow
मुंह पर फेंकी खौलती ग्रेवी...काला जादू करने से रोका तो पत्नी पर कर दिया हमला 
CM Nitish should consider retirement: Mukesh Sahni
ट्रंप-जिंपिंग की मीटिंग, SIR पर बोलीं प्रियंका; देखें खबरें  

उन्होंने कहा कि केरल का यह उपलब्धि हासिल करना हमारी सामाजिक न्याय और मानव गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सीएम ने एक्स पर लिखा, 'केरल पिरवी के मौके पर गर्मजोशी भरी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. चरम गरीबी खत्म करने में मिली सफलता हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है. आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए धन्यवाद.'

केरल 'चरम गरीबी' रहित राज्य घोषित

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को केरल को चरम गरीबी रहित राज्य घोषित किया. 1 नवंबर 2025 को पिनराई विजयन ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य अब पूरी तरह से चरम गरीबी से मुक्त हो गया है. 

Advertisement

केरल पिरवी दिवस के मौके पर की गई इस ऐतिहासिक घोषणा को जनता के लिए गर्व का क्षण बताया गया. विजयन ने कहा कि 2021 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही अत्यधिक गरीबी खत्म करने का संकल्प लिया गया था और यह चुनावी वादा अब पूरा कर दिया गया है, जो 'नवा केरल' की दिशा में बड़ा कदम है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement