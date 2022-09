Karnataka Rainfall: बेंगलुरु में इतनी बरसात क्यों हो रही है, बारिश से कब तक राहत की उम्मीद?

Heavy Rains in karnataka: कर्नाटक में आफत बनी बारिश से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं हैं. भारी बारिश के कारण बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं. सड़कों से लेकर घरों और दुकानों तक सब पानी से लबालब हैं. ऐसा लगने लगा जैसे सिलिकॉन सिटी में सैलाब आ गया है. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 3 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है.



मौसम विभाग के मुताबिक, कर्नाटक में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है. जबकि कुछ जगहों पर गरज के साथ मध्यम बारिश होगी. तटीय इलाकों और दक्षिणी कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, पश्चिमी मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के साथ चल रही है. जबकि कोमोरिन क्षेत्र और इससे सटे मालदीव पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक से कोमोरिन क्षेत्र तक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा फैली हुई है.

वहीं, 7 सितंबर के आस-पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु की प्रमुख डॉ गीता अग्निहोत्री ने बताया कि शीयर जोन (shear zone) के कारण बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है. उन्होंने कहा कि मॉनसून के दौरान जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, ऐसे में यह एक सामान्य स्थिति है.

