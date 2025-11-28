LIVE: कर्नाटक के उडुपी पहुंचे PM मोदी, कृष्ण मठ के भक्ति कार्यक्रम में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के उडुपी पहुंचे हैं. वो यहां पर श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष कंठ गीता पारायण प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. वह कृष्ण मंदिर के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित करेंगे. नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण मठ में लक्ष कंठ गीता पारायण प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. यह 100,000 लोगों का एक भक्ति कार्यक्रम है, जिसमें स्टूडेंट्स, साधु, विद्वान और अलग-अलग तरह के लोग शामिल होंगे. ये सभी एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे.

प्रधानमंत्री कृष्ण मंदिर के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंडी के लिए कनक कवच (सोने का कवर) समर्पित करेंगे.

माना जाता है कि इसी पवित्र खिड़की से संत कनकदास को भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए थे. उडुपी में श्री कृष्ण मठ की स्थापना 800 साल पहले वेदांत के द्वैत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य ने की थी.

गोवा का कार्यक्रम...

इसके बाद, पीएम मोदी सारधा पंचाष्टमोत्सव के मौके पर गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ के 550वें साल के जश्न में हिस्सा लेंगे. मठ में कांसे से बनी श्री राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे और रामायण थीम पार्क गार्डन का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर, प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे और खास पोस्टल स्टैम्प और एक यादगार सिक्का जारी करेंगे.

