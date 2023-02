'KPCC अध्यक्ष और मेरे बीच दरार डालने की कोशिश',  वायरल पत्र को ट्वीट कर बोले सिद्धारमैया

कांग्रेस के सीनियर नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनके नाम से फर्जी पत्र लिखकर वायरल किया जा रहा है. ऐसा करके शरारती तत्व मेरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच रिश्तों में दरार पैदा करना चाहते हैं.

सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा, "हमारी पार्टी के बारे में कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करने के इरादे से पत्र लीक किया गया है, जो अगले चुनाव में जीत की राह पर है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता एकजुट हैं. विपक्ष अनैतिक रूप से प्रसारित किए पत्र से हमारी छवि को खराब कर एकता और प्रतिबद्धता को नहीं तोड़ सकता है."

सिद्धारमैया ने ट्वीट किया वायरल लेटर

सिद्धारमैया ने वायरल किए गए पत्र की एक कॉपी को साझा करते हुए ट्वीट किया, ''मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है. वे अपने नेताओं की तरह सबसे निचले स्तर तक गिर गए हैं." उन्होंने कहा कि मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूं और विश्वास है कि इसके पीछे के दोषियों को ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी.

A fake & forged letter with my name on the letterhead is being circulated with a mala fide intension of creating confusion among people, @INCKarnataka party workers & leaders.



Disturbed by their falling electoral prospects, @BJP4Karnataka has stooped low like their high command. pic.twitter.com/kqYy8PaufY