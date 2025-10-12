scorecardresearch
 

कर्नाटक: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के कार्यक्रम में हंगामा, मंच पर चढ़े बीजेपी विधायक, लगाए ये आरोप

बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में ‘बेंगलुरु नाडिगे’ कार्यक्रम के दौरान BJP विधायक मुनिरत्ना RSS ड्रेस में मंच पर चढ़ गए और उन्होंने कार्यक्रम में आमंत्रण न मिलने का आरोप लगाया. इससे अफरातफरी मच गई. इसके बावजूद डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने नागरिकों से बातचीत जारी रखी और लालबाग के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये अनुदान की घोषणा की.

डीके शिवकुमार ने कहा कि लालबाग के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे (Photo: PTI)
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रविवार को राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र में जेपी पार्क में आयोजित 'बेंगलुरु नाडिगे' कार्यक्रम में हिस्सा लिया.इस दौरान तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला. दरअसल, बीजेपी के आरआर नगर विधायक मुनिरत्ना अचानक मंच पर चढ़ गए और RSS की ड्रेस पहनकर ये दावा किया कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया. 

विधायक मुनिरत्ना ने आयोजकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी कार्यक्रम को कांग्रेस का मंच बना दिया है. जैसे ही मुनिरत्ना ने माइक पकड़ने की कोशिश की, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अफरातफरी मच गई. 

कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित लोग और अधिकारी स्थिति को संभालने में जुट गए. हालांकि, इस विवाद के बावजूद डिप्टी सीएम शिवकुमार ने नागरिकों से बातचीत और उनके सुझाव सुनने का सिलसिला जारी रखा. 

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने लालबाग के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुदान राशि घोषित की है. 

वही, डीके शिवकुमार ने X पर लिखा कि हम लालबाग की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, सार्वजनिक अनुरोधों के अनुसार यहां मुफ्त शौचालय, जिम सुविधाएं, डॉक्टर और एम्बुलेंस सेवाएं सुबह से शाम तक उपलब्ध रहेंगी. 

डीके शिवकुमार ने कहा कि लालबाग मॉडल पर बेंगलुरु के अन्य हिस्सों में ट्री पार्क विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. साथ ही टनल रोड के लिए केवल आधा एकड़ क्षेत्र इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लालबाग गार्डन को कोई नुकसान न पहुंचे. पार्किंग क्षेत्र अस्थायी रूप से उपयोग किया जाएगा और फिर गार्डन को वापस किया जाएगा.

डीके शिवकुमार ने कहा कि जनता के सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा, ताकि बेहतर शासन सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही कहा कि परियोजना का टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी. उन्होंने कहा कि आज बेंगलुरु में मैंने हर आवाज सुनी और मुझे याद आया कि यह शहर क्यों इतना खास है, मैं सिर्फ नेता नहीं, आपके बीच एक साथी के रूप में हूं. मैं इस यात्रा में हर कदम आपके साथ चलने का वचन देता हूं.

