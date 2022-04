Karnataka contractor suicide Case: सिद्धारमैया, सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में लिया, ईश्वरप्पा के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन

कॉन्ट्रेक्टर की आत्महत्या के बाद कर्नाटक में बवाल जारी है. आज मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है. इस दौरान ही कांग्रेस के सीनियर नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है. हिरासत में लिये गए लोगों में सिद्धारमैया, रणदीप सुरजेवाला और डीके शिवकुमार का नाम भी सामने आया है.

Bengaluru | Congress leaders DK Shivakumar, Siddaramaiah, and others were detained as police stopped them from marching towards CM Bommai's residence in view of their demand for Karnataka Minister KS Eshwarappas's resignation in connection with contractor Santosh Patil's death. pic.twitter.com/FoW0o3ptlG